Az Európa Tanács Kínzásellenes Bizottsága szerint továbbra is jelen van a fizikai bántalmazás a magyar börtönökben

Az Európa Tanács Kínzásellenes Bizottsága (CPT), amely a kínzás, embertelen vagy megalázó bánásmód megelőzésére szakosodott független testület, 2025 márciusában ellenőrizte a tiszalöki és szombathelyi börtönöket. A CPT rendszeresen végez spontán látogatásokat európai országok fogvatartási intézményeiben, hogy felmérje a foglyok életkörülményeit, kivizsgálja a bántalmazási panaszokat, és ajánlásokat tegyen a hatóságoknak a jogsértések megszüntetésére. Legfrissebb magyarországi jelentésükben súlyos problémákról számolnak be, ugyanakkor pozitív változásokat is kiemelnek.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet és a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetből érkezett fogvatartottak reggeliznek a rabszállító autóban 2016. október 26-án Napkor határában, ahol jóvátételi munka keretében paprikát szedtek.

Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

A CPT 2025. március 25. és április 1. között tett váratlan látogatást a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben, ahol a 2023-as ellenőrzés után újra számos panaszt hallottak a foglyoktól a személyzet általi fizikai bántalmazásokról. Ez a helyzet különösen aggasztó a bizottság számára, mivel a korábbi látogatás ellenére sem szűnt meg a probléma. Pozitív fejlemény azonban, hogy 2024 novemberében történt vezetőségváltás után jelentősen javult a helyzet, amit a CPT üdvözöl, de hangsúlyozza: a kulturális változás időt igényel, a hatóságoknak teljes támogatást kell nyújtaniuk a bántalmazások felszámolásához.

Emellett aggasztónak találják, hogy a 2020-2021-es bántalmazási ügyek vizsgálata még mindig a vádemelési szakaszban van, ami kétségeket ébreszt a vizsgálatok hatékonyságában és gyorsaságában. A CPT szerint a hatóságoknak biztosítaniuk kell a vizsgálatok alaposságát és sürgősségét.

A szombathelyi börtönben első alkalommal járt a CPT, ahol a legtöbb fogvatartott nem tett panaszt a személyzetre. Néhány esetben azonban előfordultak fizikai bántalmazások – például lökdösés, pofonok, rúgások vagy kemény tárggyal való ütlegelés –, valamint tiszteletlen viselkedés, verbális abúzus, beleértve rasszista és homofób megnyilvánulásokat. Mindkét intézményben a CPT kifogásolta az izgatott vagy erőszakos foglyok akár nyolcórás elzárását párnázott cellákba, ahol kezüket és lábukat fémbilinccsel rögzítették egy övhez, illetve az ágyhoz bilincselésüket is. Ezt a gyakorlatot teljesen elfogadhatatlannak tartják: az elzárás legyen a lehető legrövidebb, rendszeres emberi kontaktussal, és tilos további rögzítési eszközöket használni.

Az épületek és felszerelések többsége jó állapotban van, a körülmények elfogadhatóak, habár a tiszalöki börtönben vannak túlzsúfolt cellák is. Továbbá sok fogvatartott – különösen Tiszalökön – nem kap munkát, oktatást vagy reintegrációs programokat a lehetőségek hiánya miatt. A CPT szerint a hatóságoknak bővíteniük kell ezeket a tevékenységeket.