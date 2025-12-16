Az Országos Diáktanács szerint „félreértelmezések” és „túlértelmezések” jelentek meg a maruzsás TikTok-videó kapcsán

Posztban reagált az Országos Diáktanács az általuk készített, majd később törölt TikTok-videóra, amiben Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár szerepel.
„Lányok! Az államtitkár úr most jön!” – hallható a videó elején, majd egy csapat lány között utat tör magának Maruzsa, közben a lányok vakuval világítják az államtitkárt, és tapsolnak, örülnek neki. Mindehhez a The Weeknd Lost in the Fire című zenéjét vágták be, aminek dalszövege így hangzik: „I wanna fuck you slow with the lights on”, vagyis „Lassan akarlak megdugni, felkapcsolt lámpáknál”.
Az Országos Diáktanács egy „tanulói érdek-képviseleti tanács”, ami azt nézi, teljesülnek-e a jellemzően középiskolásokból álló Országos Diákparlament javaslatai, és ennek érdekében rendszeresen tárgyalnak Maruzsa Zoltánnal. Azt írták, az államtitkár hosszas unszolásukra vállalta a Tiktok-trendnek megfelelő pár méter sétát, a zenéről mit sem tudva.
„A videó kapcsán megjelent félreértelmezéseknek és túlértelmezéseknek, így a valósághoz semmi közük, a videó teljes mértékben jó szándékkal készült.”
A nagy port kavart videóra Magyar Péter is reagált. „Az Orbán-kormányban mindenki elvesztette az eszét?” – tette fel a kérdést.
Az alatta hallható dal pedig csak még kellemetlenebbé teszi az egészet.
Az oktatási államtitkár fiatal lányok sorfala között vonul egy folyosón, miközben a „lassan akarlak megdugni, felkapcsolt lámpáknál” dalrészlet hallható angolul.