Bayer Zsolt szerint a mihaszna Z-generáció a TikTokon törli el a múltat, miközben a Fidesz épp tiktokozásra képzi a jelöltjeit

Bayer Zsolt a következő mondatokat írta le a Magyar Nemzet De most komolyan: kik ezek? című cikkében: „Hogy kik? Hát a Z-generáció. Azok, akik eltörölnék a múltunkat, a hagyományainkat, a történelmünket, az irodalmunkat, eltörölnének mindent, illetve nem: nem törölnék el, mert egyszerűen fogalmuk sincs semmiről. Ezek a fekete lyuk.”

Fotó: Bankó Gábor/444

Azt is írta, hogy a fekete lyukban nem marad semmi, „csak napi tíz 30 másodperces TikTok-videó. No és a teljes sötétség és üresség megingathatatlan öntudata. De nem lehet mind ilyen. Ugye nem? Mert ha igen, akkor vége mindennek. Beléjük hullik és nyomtalanul eltűnik minden.”

Bayer ezzel a Magyar Nemzet azon cikkét kommentálta, amely szerint Pankotai Lili a magyarokat gyalázta, amikor azt mondta, hogy „mocskosul igénytelen ország vagyunk”, aminek „szja-mentességre, rezsicsökkentésre, egy szóban kifejezve egzisztenciára, pénzre van igénye”.

Ehhez hozzátartozik, hogy ha az újságírók, Bayer Zsolt, és a megszólalás „elemzését” elvégző Deák Dániel nem pusztán egy 10 másodperces kivágást osztanak meg, hanem képesek lettek végignézni az egész interjút, véletlenül akár még teljes kontextusában sikerülhetett volna értelmezni Pankotai mondatait.

Ezek alapján ugyanis a megszólalás úgy kezdődik, hogy míg a fent soroltakra van igény, addig a jó minőségű oktatásra, egészségügyre és a valódi gyermekvédelemre nincs szükség.

Bőven lehet persze, hogy a fideszes influenszereknek nemcsak igényük nem volt a bő hétperces Pankotai-interjú végighallgatására, hanem idejük sem. Mert éppen nemrég árulta el Kubatov Gábor pártigazgató és Lentulai Krisztián, a mandineres beszélő fej, hogy mindkettejüknek napi ötször kell posztolniuk. És Szijjártó Péter külügyminiszter is arról beszélt, hogy ő azért tiktokozik, mert utasításba adták neki.

Ezen a ponton felmerülhet az emberben, hogy Bayer nem követi Orbán Viktor miniszterelnök és a jelöltjei jelentős részét lecserélő Fidesz munkásságát. Orbán nemrég arról beszélt, hogy azokat a képviselők vagy megtanulnak alkalmazkodni a megváltozott médiakörülményekhez, vagy más pozícióban folytatják a politikai munkát. Követendő példaként említette Pócs Jánost, a legdilisebb fideszes influenszerpolitikust.

De talán Orbán első DPK-gyűlésen mondott beszédén is érdemes lenne elgondolkoznia a fiatalokkal amúgy sem jó viszonyt ápoló Bayernek:

„Csak mindenkit arra szeretnék emlékeztetni, hogy a fiatalok a mi gyerekeink. Először a saját felelősségünkkel, mielőtt egy rossz szót mondanánk a fiatalokra, akár csak egyet is, azt a kérdést kell föltenni magunknak, hogy jó szülők voltunk-e? Jó apja-anyja voltam-e ennek a gyereknek? Elmondtam-e időben, amit kellett? Segítettem-e neki, hogy megértsen bennünket? Elmondtam-e neki, hogy amit gondol, abból bajok lesznek? Minden innen kezdődik.”

Arról nem is beszélve, hogy az emberi figyelem végletes kiaknázására létrehozott közösségimédiás platformokat az előző generációk hozták létre, legitimálták, majd döntöttek úgy, hogy ráeresztik a minden értelemben kiszolgáltatott fiatalabb generációkra.

Az Y-generációs Orbán Balázs fekete lyuka

Pármásodperces videót posztolt a Pankotai-interjúból kiragadott részről Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is, akinek visszamenőleg voltak már csörtéi a 21 éves diáklánnyal. Orbán ugyanis annál a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnél (NKE) elnökösködik a Tanácsadó Testületben, ahol Pankotai Lili is tanul. Az aktivista egyetemi felvétele után az Y-generációs Orbán Balázs szükségét érezte, hogy nyilvánosan üdvözölje Pankotait.

Mostani, kiragadott mondatokról szóló videójára reagálva Pankotai, hogy „»Kedves« Balázs, amikor azt írod, hogy Pankotai Lili szerint azért igénytelen az ország, mert nem akarnak a magyarok többet fizetni, akkor a szintén elsőéves tananyaggal mész szembe, amely ismerteti a szalmabáb érvelési hibát, amit te magad és a rám ugrasztott propagandistáitok is előszeretettel használnak.”