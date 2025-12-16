Együtt, de Magyarország nélkül kérnek több pénzt az Oroszország elleni védelemre az EU keleti határán fekvő országok

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Helsinkiben találkoztak ma az EU keleti szárnyán fekvő nyolc országnak a vezetői, hogy a holnap kezdődő EU-csúcs előtt összehangolják álláspontjaikat Európa védelmi képességeinek megerősítéséről, valamint az Unió keleti határának orosz fenyegetéssel szembeni megvédéséről. A helsinki találkozón az Oroszországgal szárazföldön vagy tengeren határos országok, azaz Finnország, Svédország, Lengyelország, Észtország, Lettország, Litvánia, Románia és Bulgária vezetői vettek részt, a szintén az Unió keleti határához tartozó, de Ukrajnával és nem Oroszországgal határos Magyarország, Szlovákia és Csehország képviselői nem.

Petteri Orpo finn miniszterelnök szerint a most első alkalommal megrendezett, „Eastern Flank Summit” néven futó csúcstalálkozó célja az volt, hogy konkrét intézkedésekben állapodjanak meg, és „egyértelmű jelzést küldjenek Brüsszelnek” az Európai Unió következő többéves költségvetéséről szóló tárgyalások előtt. Kicsit hasonló logika alapján jöttek össze, mint ahogy régebben működött a Visegrádi Négyek (mármint mielőtt a magyar kormány oroszbarátsága szétrombolta volna), amikor a V4 vezetők egyeztettek az uniós csúcstalálkozók előtt.

B-J: Ulf Kristersson svéd miniszterelnök, Kristen Michal észt miniszterelnök, Gitanas Nauseda litván miniszterelnök, Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Petteri Orpo finn miniszterelnök, Rosen Zhelyazkov bolgár miniszterelnök, Evika Silina lett miniszterelnök és Nicusor Dan román elnök Helsinkiben.
Fotó: HEIKKI SAUKKOMAA/AFP

A helsinki csúcstalálkozó nem előzmény nélküli, az orosz szabotázsakciók egyre gyakoribbak egész Európában (erről itt írtunk bővebben), de az EU keleti határán fekvő országokat még ennél is gyakrabban teszteli Oroszország, ilyen volt például a szeptemberi lengyelországi drónincidens, ami után Lengyelország aktiválta a NATO-szerződés 4. cikkét, hogy konzultációt kezdeményezzen szövetségeseivel, a bukaresti bombás-csomagküldős kísérlet, de ebbe a kategóriába tartoznak a rendszeres balti légtérsértések is. Csupán néhány nappal ezelőtt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pedig arról beszélt, hogy Moszkva ragaszkodik a 2021-ben prezentált biztonsági elvárásaihoz, ami értelemszerűen a svéd és finn NATO-csatlakozást is érinti.

Orosz fenyegetés: volt, van, LESZ

A találkozó előtt a finn kormányfő arról beszélt, hogy Oroszország ma is fenyegetést jelent, holnap is, és a távoli jövőben is, a legnagyobb nyomás Európa keleti peremvidékén jelentkezik. „Tudjuk, hogy ha beköszönt a béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is fenyegetést jelent majd. Világos, hogy a hadseregüket a határaink, a Baltikum határaihoz fogják navigálni” - mondta Petteri Orpo finn miniszterelnök a Financial Timesnak.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
külföld svédország Eastern Flank Summit petteri orpo bulgária észtország oroszország European Drone Defense Initiative nato Európai Unió lettország Security Action For Europe litvánia románia finnország lengyelország
Kapcsolódó cikkek

Európa-szerte megugrott tavaly az orosz szabotázskísérletek száma

Egy új jelentés szerint több mint 30 orosz befolyásolási kísérletet jegyeztek fel 2024-ben, ami négyszerese a korábbi éveknek. Idén mintha visszaesett volna a Kreml aktivitása, de ez a nyugalom minden bizonnyal csak átmeneti lesz.

Benics Márk
külföld

Drónháború Lengyelország felett

A lengyelek és nyugati vezetők szerint szervezett orosz provokáció történt, az oroszok tagadnak. A dróntámadásnak még úgy is nagyon súlyos politikai következményei lehetnek, ha az nem szándékos volt. Napirenden a NATO 4. cikkely élesítése.

Kolozsi Ádám
külföld

Már feladták az orosz titkosügynökök a távirányítású bombákat Bukarestben, amikor a román és lengyel titkosszolgálat lecsapott a szabotázsakcióra

Egy ukrán tulajdonú csomagkézbesítő céget akartak támadni, de leleplezték őket, mielőtt robbanthattak volna.

Szily László
külföld

Orosz katonai gépek sértették meg Litvánia légterét

Rövid ideig tartott a légtérsértés, de több hasonló eset történt a térségben.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia csak egy helyen akar beleszólni abba, hogy milyen a demokrácia: Európában

Megjelent az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia, amelyben a hivatalos dokumentum szintjére emelték J. D. Vance alelnök müncheni konferencián elmondott MAGA-kultúrharcos beszédét. Bevezették a „Trump-kiegészítés a Monroe-doktrínához” kifejezést.

Takács Lili
külföld

Az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia bővebb változata leválasztaná Magyarországot az EU-ról

Vajon mekkora ellenállást szülne ez a terv a magyar kormány részéről?

Takács Lili
külföld