Elítélték a Liverpool bajnoki címét ünneplő tömegbe hajtó férfit

Paul Doyle, aki idén májusban száznál is több embert sebesített meg, amikor a tömegbe hajtott autójával, 21 év és hat hónap börtönbüntetést kapott. A bíró elsöprő erejűnek minősítette a Doyle ellen szóló bizonyítékokat.

A bíró elmondta, hogy figyelembe vette azt a tényt, hogy Doyle több mint három évtizede nem követett el bűncselekményt, és a felnőttkorba való „problémás belépés” után egyértelmű erőfeszítéseket tett az élete megváltoztatására, többek között egyetemre járt. A jellemrajzok Doyle-t odaadó férjként, apaként és jó barátként írták le.

Az ítélet kihirdetése előtt a bíró elismerte, hogy a 21 év és hat hónapos büntetés megrázó hatással jár, de azt mondta, hogy a bűncselekmények súlyosságát figyelembe véve a büntetés hossza arányos.

A bíró szerint Doyle „megmagyarázhatatlan és csillapíthatatlan dühvel” cselekedett, amikor belehajtott a tömegbe a Liverpool győzelmi felvonulásán. Azt mondta: „Számos tanú, köztük szolgálatban lévő rendőrök is, leírják, hogy ön továbbra is nyomta a gázpedált, még akkor is, amikor emberek láthatóan az autó alatt voltak. A frusztrációját kifejező kiáltásai aláhúzzák az akkori lelkiállapotát – nem félelmet vagy pánikot, hanem megmagyarázhatatlan és csillapíthatatlan dühöt.”

A 54 éves Doyle május 26-án szándékosan hajtott Ford Galaxy típusú autójával a futballszurkolók közé, miután egy mentőautót követve hajtott fel egy olyan útszakaszra, amely csak a sürgősségi járművek számára volt nyitva. A felvételen látható, ahogy emberek repülnek a levegőbe, miközben Doyle autója hirtelen és kiszámíthatatlanul gyorsítva nekiront a tömegnek.

A Merseyside rendőrség szerint összesen 134 ember sérült meg, és több mint 50 embert kellett kórházba vinni, köztük számos gyermeket. A legfiatalabb két csecsemő volt, akkor 6 és 7 hónaposak. Doyle eleinte tagadta a vádpontokat, de végül a novemberi tárgyaláson váratlanul megváltoztatta a vallomását, és bűnösnek vallotta magát. (via The Guardian)