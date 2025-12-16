Félreérhető és nem félreérthető dolgok

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb híreivel. Például ezzel a néggyel:

Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.

Az élet itthon

Fotó: Bankó Gábor/444

Kedd reggeli cikkünkben bemutatjuk, hogy hogyan érkezik meg a hulladékbizniszbe a NER, és a történet jó példa arra is, hogy hogyan olvad össze az állami és magánszektor.

Hétfő reggeli élő műsorunk a Szőlő utcai ügyről szólt, a Fidesz rendpárti fordulata és a hétvégi nagy tüntetés után. A nap folyamán Magyar Péter arról posztolt, hogy újabb brutális, következmények nélkül maradt, gyerekek elleni bűncselekményeket tárt fel egy jelentés. A pártokhoz kapcsolódó hír volt, hogy kiderült, Ruszin-Szendi Romulusz hivatalosan már nem katona többé, és ajánlom ismét hétfő kora reggel megjelent riportunkat Gyöngyös környékéről, erős emberi történetekkel.

Fotó: Országos Diáktanács/TikTok

Orbán Viktor szerint Pócs János verhetetlen az új kommunikációs környezetben. Ezért megkérdeztük a képviselőt, hogy néznek ki a forgatások a Magyar Péter-figurával. Akadnak viszont problémái a kommunikációs térben Maruzsa államtitkárnak, akiről egy sok szempontból kellemetlen videó került ki a napokban a TikTokra, mellyel kapcsolatban Magyar Péter is arra kérdezett rá, hogy az Orbán-kormányban mindenki elvesztette-e az eszét. A fideszes digitális térhódításhoz kapcsolódott az a hír is, hogy elindult a Magyar Parlamenti Imacsoport Digitális Polgári Kör.

Korábban Takács Péter államtitkár és a Magyar Orvosi Kamara vitatkozott azon, hogy mennyit keresnek az orvosok. A vitájuk alapjául szolgáló adatsort a Belügyminisztérium közadatigénylés után kiadta a Lakmusznak, így ellenőrizni tudták a számokat. Egészségügyi hír volt, hogy a kamara főtitkára megerősítette, több sürgősségi orvos felmondott a Szent Imrében, a TASZ a blogján pedig arról írt, hogy továbbra sem adják ki az állami szervek, hogy hány kisbaba van magára hagyva a kórházakban, de az eddig ismertnél jóval több gyerek lehet érintett.

Világ

Fotó: MICHAEL KAPPELER/dpa Picture-Alliance via AFP

Berlinben nyolc órán át gyűrte egymást Zelenszkij és Witkoff, és az európai vezetők szerint Európa és az Egyesült Államok megállapodott az ukrajnai biztonsági garanciákról. Az oroszok közben megüzenték, hogy szerintük a béketárgyalás kulcskérdése, hogy Ukrajna jogilag kötelező érvényű dokumentumban mondjon le a NATO-csatlakozásról. Hír volt még, hogy orosz kibertámadások miatt is szankciókat vetett ki az EU, míg az ukrán titkosszolgálat azt állította, hogy felrobbantott egy orosz tengeralattjárót. Valamint hogy szélsőséges szervezetnek minősítette a moszkvai bíróság a Pussy Riot punkzenekart, és hogy luxusban, de elszigetelve él Moszkvában az Aszad-család.

Hétfő reggelre kiderült, hogy apa-fia páros követte el a sydney-i zsidó közösség elleni merényletet, és két magyar származású áldozata is volt az antiszemita terrortámadásnak.

Holtan találták Los Angeles-i otthonában Rob Reinert és feleségét, a házaspár fiát pedig őrizetbe vették. A hír nyomán írtunk arról, hogy Reiner egyik legkevésbé elismert nagy rendezője volt a 80-as és a 90-es évek Hollywoodjának. És megírtuk, hogy

Könyvek

Összeszedtünk 50 könyvet, melyre ilyen vagy olyan formában, de figyeltünk idén: Nobel-díjasok és szörnyetegek, Jókai és a depresszió, sakk és erdő, komolyzene és irodalomterápia, gyermekotthonok és gyerekkönyvek, apakönyv és anyakönyv.

HIRDETÉS

Több száz új állás a kecskeméti Mercedes-Benz Gyárban. Kattints a nyitott pozíciókért!

Forrás
reggel 4 hírlevél 444 hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

Lázár János bizalmasa által vezetett céggel szállt be a hulladékbizniszbe a NER

A tőzsdén jegyzett Vertikal Nyrt.-ben részesedést szerző Hodler Capital Kft. története jó példa arra, hogyan olvad össze az állami és magánszektor egy irodaház harmadik emeletén. A cégcsoportban a kormányhoz közel álló üzleti elit és a NER-es felső-középvezetői réteg számos tagja felbukkan.

Haász János
gazdaság
Videó

A fideszes képviselő, aki olyat tud, ami Orbánnak se menne

Orbán Viktor szerint Pócs János verhetetlen az új kommunikációs környezetben. Nemrég megkérdeztük a képviselőt, hogy néznek ki a forgatások a Magyar Péter-figurával.

Kiss Bence, plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz
video

Áldozatokat is hibáztat a kormány a Szőlő utcában

Rablók és gyilkosok – szajkózza a kormány, ha a Szőlő utcai áldozatokról van szó, miközben tízezrek vonulnak ellenük a fővárosban. Hogyan csapódik le és mire lehet elég a rendpárti retorika? A stúdióban Rényi Pál Dániel és Czinkóczi Sándor.

Kovács Bendegúz, Rényi Pál Dániel, Czinkóczi Sándor, Botos Tamás
video

Tényleg kétmillió forint felett van az orvosok átlagfizetése? – Megszereztük a dokumentumot, amin összebalhézott Takács Péter és a Magyar Orvosi Kamara

Az egészségügyi államtitkár és a Magyar Orvosi Kamara nem értenek egyet abban, mennyit keresnek az orvosok. A vitájuk alapjául szolgáló adatsort a Belügyminisztérium közadatigénylés után kiadta a Lakmusznak, így ellenőrizni tudtuk a számokat, érveket és ellenérveket.

Fülöp Zsófia
Egészség/tudomány

Magyar Péter: Újabb brutális, következmények nélkül maradt, gyerekek elleni bűncselekményeket tárt fel egy jelentés

A Magyar Helsinki Bizottság átnézte az alapvető jogok biztosának jelentéseit a gyerekvédelmi intézményekről, és azt látták, a súlyos bántalmazások gyanúja ellenére egy esetben sem tett feljelentést az ombudsman.

Windisch Judit
POLITIKA

Ruszin-Szendi Romulusz hivatalosan már nem katona többé, megszüntették az önkéntes tartalékosi jogviszonyát is

A honvédelmi miniszter még szeptember végén beszélt arról, hogy Ruszin-Szendi „méltatlanná” vált, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen.

Székely Sarolta
belföld

Gyűlölni, de szívből – a gyöngyösi választókerületet a Mátra és a politika is kettéhasítja

A választókerületben 2014-ben és 2018-ban is szorosan nyert a fideszes jelölt, de jövőre még kiélezettebb verseny várható. A kormánnyal szembeni elégedetlenség a választást eldöntő falvakban is megjelent. Nehéz megjósolni, hogy ez elegendő lesz-e az ellenzéki győzelemhez.

Molnár Kristóf, Bankó Gábor
POLITIKA

„Lányok! Az államtitkár úr most jön!” – TikTok-trendben rajongják körül diáklányok Maruzsa Zoltánt

Az alatta hallható dal pedig csak még kellemetlenebbé teszi az egészet.

Benics Márk
agybaj

Magyar a Maruzsa-videóról: „Az Orbán-kormányban mindenki elvesztette az eszét?”

Az oktatási államtitkár fiatal lányok sorfala között vonul egy folyosón, miközben a „lassan akarlak megdugni, felkapcsolt lámpáknál” dalrészlet hallható angolul.

Windisch Judit
POLITIKA

Elindult a Magyar Parlamenti Imacsoport Digitális Polgári Kör

Azért jött létre, hogy „erősítse a nemzeti keresztény értékeket és óvja a zsidó-keresztény kultúrát”.

Benics Márk
POLITIKA

A Magyar Orvosi Kamara főtitkára megerősítette, hogy több sürgősségi orvos felmondott a Szent Imrében

Miközben a hivatalos kommunikáció szerint a betegellátás zavartalan a Szent Imre kórházban, Svéd Tamás posztja szerint a valóság mást mutat.

Windisch Judit
Egészségügy

Továbbra sem adják ki az állami szervek, hogy hány kisbaba van magára hagyva a kórházakban, de az eddig ismertnél jóval több gyerek lehet érintett

Fellebbezett a Belügyminisztérium, a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Országos Kórházi Főigazgatóság a bírósági döntés ellen, amely kötelezi őket a kórházban maradt babákra vonatkozó adatok kiadására.

Társaság a Szabadságjogokért
gyermekvédelem

8 órán át gyűrte egymást Zelenszkij és Witkoff, tisztviselők szerint komoly biztonsági garanciákat dolgozott ki Amerika

Bár optimistán nyilatkoztak a felek, a területi kérdésekről továbbra sincs egyezség.

Windisch Judit
külföld

Az európai vezetők szerint Európa és az Egyesült Államok megállapodott az ukrajnai biztonsági garanciákról

Például jogilag kötelező vállalásokat tennének arra az esetre, ha Ukrajnát a jövőben fegyveres támadás érné.

Molnár Kristóf
külföld

Az oroszok szerint a béketárgyalások kulcskérdése, hogy Ukrajna jogilag kötelező érvényű dokumentumban mondjon le a NATO-csatlakozásról

Erről Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára beszélt.

Molnár Kristóf
háború

Orosz kibertámadások miatt is szankciókat vetett ki az EU

Újabb emberek és szervezetek kerültek a szankciós listára.

Windisch Judit
külföld

Az ukrán titkosszolgálat azt állítja, hogy felrobbantott egy orosz tengeralattjárót

A robbantást egyelőre nem erősítette meg független forrás.

Molnár Kristóf
háború

Szélsőséges szervezetnek minősítette a moszkvai bíróság a Pussy Riot punkzenekart

A Kreml-ellenes zenekar tagjait már korábban külföldi ügynöknek bélyegezték.

Székely Sarolta
külföld

Putyin sem kíváncsi rá, szemészetet tanul Moszkvában a korábbi szíriai diktátor, Bassár el-Aszad

Az Aszad család luxuséletet él az orosz fővárosban, de elszigetelődtek a szíriai és orosz elittől, még érdekes vacsoravendégnek sem tartják.

Benics Márk
külföld

Két magyar származású áldozata is van a sydney-i merényletnek

A 82 éves Marika Pogany és a 78 éves Tibor Weitzen.

Benics Márk
külföld

Meghalt Rob Reiner rendező és felesége, a rendőrség feltételezett emberölés miatt nyomoz

A 78 éves színész-rendező és 68 éves felesége holttestét a Los Angeles-i otthonukban találták meg.

Benics Márk
külföld

Rob Reiner az egyik legkevésbé elismert nagy rendezője volt a 80-as és a 90-es évek Hollywoodjának

Íróként és színészként kezdte pályáját, majd készített egy kultikus áldokumentumfilmet, egy kultikus ifjúsági filmet és megalkotta a tökéletes romkomot. Vasárnap találták meg a holttestét a feleségéével együtt. A gyilkossággal a rendező fiát gyanúsítják.

Mészáros Juli
KULTÚRA

Tovább mélyül a kambodzsai határkonfliktus, Thaiföld lezárta a Laoszon át vezető üzemanyag-útvonalat

A thaiföldi vezetés szerint az üzemanyag egy része Kambodzsába jut.

Benics Márk
külföld

Bűnösnek találták nemzetbiztonsági bűnügyekben Jimmy Lai-t, a hongkongi lapkiadót és demokráciapárti aktivistát

A 78 éves férfi életfogytiglani börtönbüntetésre számíthat.

Székely Sarolta
külföld

Jobboldali fordulat Chilében: a bevándorlásellenes jelölt nyerte az elnökválasztást

José Antonio Kast harmadszor indult az elnöki posztért, korábban sokan túl szélsőségesnek tartották, most viszont sikerült megszólítania azokat a választókat, akiket aggaszt a közbiztonság romlása és a bevándorlás.

Benics Márk
külföld

Több mint 24 milliárd forintos bírságot szabott ki az Airbnb-re a spanyol kormány

Egyúttal 65 ezernél is több ingatlan hirdetését is el kell távolítani az oldalukról.

Székely Sarolta
külföld

Trump szerint a belpolitikai főtanácsadó elsődleges feladata a Diadalív utánzatának megépítése

Trump szerint az új építmény sokkal jobb lesz, mint amelyiket Bonaparte Napóleon rendelt meg.

Székely Sarolta
külföld

Kis híján összeütközött az űrben egy kínai és egy Starlink-műhold

A SpaceX szerint a műhold üzemeltetője nem osztotta meg a pályaadatokat.

Benics Márk
űr

Erre az 50 könyvre figyeltünk idén

Nobel-díjasok és szörnyetegek, Jókai és a depresszió, sakk és erdő, komolyzene és irodalomterápia, gyermekotthonok és gyerekkönyvek, apakönyv és anyakönyv.

Urfi Péter
könyv