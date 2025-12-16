Félreérhető és nem félreérthető dolgok

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb híreivel. Például ezzel a néggyel:

Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.

Az élet itthon

Fotó: Bankó Gábor/444

Kedd reggeli cikkünkben bemutatjuk, hogy hogyan érkezik meg a hulladékbizniszbe a NER, és a történet jó példa arra is, hogy hogyan olvad össze az állami és magánszektor.

Hétfő reggeli élő műsorunk a Szőlő utcai ügyről szólt, a Fidesz rendpárti fordulata és a hétvégi nagy tüntetés után. A nap folyamán Magyar Péter arról posztolt, hogy újabb brutális, következmények nélkül maradt, gyerekek elleni bűncselekményeket tárt fel egy jelentés. A pártokhoz kapcsolódó hír volt, hogy kiderült, Ruszin-Szendi Romulusz hivatalosan már nem katona többé, és ajánlom ismét hétfő kora reggel megjelent riportunkat Gyöngyös környékéről, erős emberi történetekkel.

Fotó: Országos Diáktanács/TikTok

Orbán Viktor szerint Pócs János verhetetlen az új kommunikációs környezetben. Ezért megkérdeztük a képviselőt, hogy néznek ki a forgatások a Magyar Péter-figurával. Akadnak viszont problémái a kommunikációs térben Maruzsa államtitkárnak, akiről egy sok szempontból kellemetlen videó került ki a napokban a TikTokra, mellyel kapcsolatban Magyar Péter is arra kérdezett rá, hogy az Orbán-kormányban mindenki elvesztette-e az eszét. A fideszes digitális térhódításhoz kapcsolódott az a hír is, hogy elindult a Magyar Parlamenti Imacsoport Digitális Polgári Kör.

Korábban Takács Péter államtitkár és a Magyar Orvosi Kamara vitatkozott azon, hogy mennyit keresnek az orvosok. A vitájuk alapjául szolgáló adatsort a Belügyminisztérium közadatigénylés után kiadta a Lakmusznak, így ellenőrizni tudták a számokat. Egészségügyi hír volt, hogy a kamara főtitkára megerősítette, több sürgősségi orvos felmondott a Szent Imrében, a TASZ a blogján pedig arról írt, hogy továbbra sem adják ki az állami szervek, hogy hány kisbaba van magára hagyva a kórházakban, de az eddig ismertnél jóval több gyerek lehet érintett.

Világ

Fotó: MICHAEL KAPPELER/dpa Picture-Alliance via AFP

Berlinben nyolc órán át gyűrte egymást Zelenszkij és Witkoff, és az európai vezetők szerint Európa és az Egyesült Államok megállapodott az ukrajnai biztonsági garanciákról. Az oroszok közben megüzenték, hogy szerintük a béketárgyalás kulcskérdése, hogy Ukrajna jogilag kötelező érvényű dokumentumban mondjon le a NATO-csatlakozásról. Hír volt még, hogy orosz kibertámadások miatt is szankciókat vetett ki az EU, míg az ukrán titkosszolgálat azt állította, hogy felrobbantott egy orosz tengeralattjárót. Valamint hogy szélsőséges szervezetnek minősítette a moszkvai bíróság a Pussy Riot punkzenekart, és hogy luxusban, de elszigetelve él Moszkvában az Aszad-család.

Hétfő reggelre kiderült, hogy apa-fia páros követte el a sydney-i zsidó közösség elleni merényletet, és két magyar származású áldozata is volt az antiszemita terrortámadásnak.

Holtan találták Los Angeles-i otthonában Rob Reinert és feleségét, a házaspár fiát pedig őrizetbe vették. A hír nyomán írtunk arról, hogy Reiner egyik legkevésbé elismert nagy rendezője volt a 80-as és a 90-es évek Hollywoodjának. És megírtuk, hogy

Könyvek

Összeszedtünk 50 könyvet, melyre ilyen vagy olyan formában, de figyeltünk idén: Nobel-díjasok és szörnyetegek, Jókai és a depresszió, sakk és erdő, komolyzene és irodalomterápia, gyermekotthonok és gyerekkönyvek, apakönyv és anyakönyv.

HIRDETÉS

Több száz új állás a kecskeméti Mercedes-Benz Gyárban. Kattints a nyitott pozíciókért!