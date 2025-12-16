Félreérhető és nem félreérthető dolgok

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb híreivel. Például ezzel a néggyel:
Kedd reggeli cikkünkben bemutatjuk, hogy hogyan érkezik meg a hulladékbizniszbe a NER, és a történet jó példa arra is, hogy hogyan olvad össze az állami és magánszektor.
Hétfő reggeli élő műsorunk a Szőlő utcai ügyről szólt, a Fidesz rendpárti fordulata és a hétvégi nagy tüntetés után. A nap folyamán Magyar Péter arról posztolt, hogy újabb brutális, következmények nélkül maradt, gyerekek elleni bűncselekményeket tárt fel egy jelentés. A pártokhoz kapcsolódó hír volt, hogy kiderült, Ruszin-Szendi Romulusz hivatalosan már nem katona többé, és ajánlom ismét hétfő kora reggel megjelent riportunkat Gyöngyös környékéről, erős emberi történetekkel.
Orbán Viktor szerint Pócs János verhetetlen az új kommunikációs környezetben. Ezért megkérdeztük a képviselőt, hogy néznek ki a forgatások a Magyar Péter-figurával. Akadnak viszont problémái a kommunikációs térben Maruzsa államtitkárnak, akiről egy sok szempontból kellemetlen videó került ki a napokban a TikTokra, mellyel kapcsolatban Magyar Péter is arra kérdezett rá, hogy az Orbán-kormányban mindenki elvesztette-e az eszét. A fideszes digitális térhódításhoz kapcsolódott az a hír is, hogy elindult a Magyar Parlamenti Imacsoport Digitális Polgári Kör.
Korábban Takács Péter államtitkár és a Magyar Orvosi Kamara vitatkozott azon, hogy mennyit keresnek az orvosok. A vitájuk alapjául szolgáló adatsort a Belügyminisztérium közadatigénylés után kiadta a Lakmusznak, így ellenőrizni tudták a számokat. Egészségügyi hír volt, hogy a kamara főtitkára megerősítette, több sürgősségi orvos felmondott a Szent Imrében, a TASZ a blogján pedig arról írt, hogy továbbra sem adják ki az állami szervek, hogy hány kisbaba van magára hagyva a kórházakban, de az eddig ismertnél jóval több gyerek lehet érintett.
Berlinben nyolc órán át gyűrte egymást Zelenszkij és Witkoff, és az európai vezetők szerint Európa és az Egyesült Államok megállapodott az ukrajnai biztonsági garanciákról. Az oroszok közben megüzenték, hogy szerintük a béketárgyalás kulcskérdése, hogy Ukrajna jogilag kötelező érvényű dokumentumban mondjon le a NATO-csatlakozásról. Hír volt még, hogy orosz kibertámadások miatt is szankciókat vetett ki az EU, míg az ukrán titkosszolgálat azt állította, hogy felrobbantott egy orosz tengeralattjárót. Valamint hogy szélsőséges szervezetnek minősítette a moszkvai bíróság a Pussy Riot punkzenekart, és hogy luxusban, de elszigetelve él Moszkvában az Aszad-család.
Hétfő reggelre kiderült, hogy apa-fia páros követte el a sydney-i zsidó közösség elleni merényletet, és két magyar származású áldozata is volt az antiszemita terrortámadásnak.
Holtan találták Los Angeles-i otthonában Rob Reinert és feleségét, a házaspár fiát pedig őrizetbe vették. A hír nyomán írtunk arról, hogy Reiner egyik legkevésbé elismert nagy rendezője volt a 80-as és a 90-es évek Hollywoodjának. És megírtuk, hogy
Összeszedtünk 50 könyvet, melyre ilyen vagy olyan formában, de figyeltünk idén: Nobel-díjasok és szörnyetegek, Jókai és a depresszió, sakk és erdő, komolyzene és irodalomterápia, gyermekotthonok és gyerekkönyvek, apakönyv és anyakönyv.
A tőzsdén jegyzett Vertikal Nyrt.-ben részesedést szerző Hodler Capital Kft. története jó példa arra, hogyan olvad össze az állami és magánszektor egy irodaház harmadik emeletén. A cégcsoportban a kormányhoz közel álló üzleti elit és a NER-es felső-középvezetői réteg számos tagja felbukkan.
Orbán Viktor szerint Pócs János verhetetlen az új kommunikációs környezetben. Nemrég megkérdeztük a képviselőt, hogy néznek ki a forgatások a Magyar Péter-figurával.
Rablók és gyilkosok – szajkózza a kormány, ha a Szőlő utcai áldozatokról van szó, miközben tízezrek vonulnak ellenük a fővárosban. Hogyan csapódik le és mire lehet elég a rendpárti retorika? A stúdióban Rényi Pál Dániel és Czinkóczi Sándor.
Az egészségügyi államtitkár és a Magyar Orvosi Kamara nem értenek egyet abban, mennyit keresnek az orvosok. A vitájuk alapjául szolgáló adatsort a Belügyminisztérium közadatigénylés után kiadta a Lakmusznak, így ellenőrizni tudtuk a számokat, érveket és ellenérveket.
A Magyar Helsinki Bizottság átnézte az alapvető jogok biztosának jelentéseit a gyerekvédelmi intézményekről, és azt látták, a súlyos bántalmazások gyanúja ellenére egy esetben sem tett feljelentést az ombudsman.
A honvédelmi miniszter még szeptember végén beszélt arról, hogy Ruszin-Szendi „méltatlanná” vált, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen.
A választókerületben 2014-ben és 2018-ban is szorosan nyert a fideszes jelölt, de jövőre még kiélezettebb verseny várható. A kormánnyal szembeni elégedetlenség a választást eldöntő falvakban is megjelent. Nehéz megjósolni, hogy ez elegendő lesz-e az ellenzéki győzelemhez.
Az alatta hallható dal pedig csak még kellemetlenebbé teszi az egészet.
Az oktatási államtitkár fiatal lányok sorfala között vonul egy folyosón, miközben a „lassan akarlak megdugni, felkapcsolt lámpáknál” dalrészlet hallható angolul.
Azért jött létre, hogy „erősítse a nemzeti keresztény értékeket és óvja a zsidó-keresztény kultúrát”.
Miközben a hivatalos kommunikáció szerint a betegellátás zavartalan a Szent Imre kórházban, Svéd Tamás posztja szerint a valóság mást mutat.
Fellebbezett a Belügyminisztérium, a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Országos Kórházi Főigazgatóság a bírósági döntés ellen, amely kötelezi őket a kórházban maradt babákra vonatkozó adatok kiadására.
Bár optimistán nyilatkoztak a felek, a területi kérdésekről továbbra sincs egyezség.
Például jogilag kötelező vállalásokat tennének arra az esetre, ha Ukrajnát a jövőben fegyveres támadás érné.
Erről Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára beszélt.
Újabb emberek és szervezetek kerültek a szankciós listára.
A robbantást egyelőre nem erősítette meg független forrás.
A Kreml-ellenes zenekar tagjait már korábban külföldi ügynöknek bélyegezték.
Az Aszad család luxuséletet él az orosz fővárosban, de elszigetelődtek a szíriai és orosz elittől, még érdekes vacsoravendégnek sem tartják.
A 82 éves Marika Pogany és a 78 éves Tibor Weitzen.
A 78 éves színész-rendező és 68 éves felesége holttestét a Los Angeles-i otthonukban találták meg.
Íróként és színészként kezdte pályáját, majd készített egy kultikus áldokumentumfilmet, egy kultikus ifjúsági filmet és megalkotta a tökéletes romkomot. Vasárnap találták meg a holttestét a feleségéével együtt. A gyilkossággal a rendező fiát gyanúsítják.
A thaiföldi vezetés szerint az üzemanyag egy része Kambodzsába jut.
A 78 éves férfi életfogytiglani börtönbüntetésre számíthat.
José Antonio Kast harmadszor indult az elnöki posztért, korábban sokan túl szélsőségesnek tartották, most viszont sikerült megszólítania azokat a választókat, akiket aggaszt a közbiztonság romlása és a bevándorlás.
Egyúttal 65 ezernél is több ingatlan hirdetését is el kell távolítani az oldalukról.
Trump szerint az új építmény sokkal jobb lesz, mint amelyiket Bonaparte Napóleon rendelt meg.
A SpaceX szerint a műhold üzemeltetője nem osztotta meg a pályaadatokat.
Nobel-díjasok és szörnyetegek, Jókai és a depresszió, sakk és erdő, komolyzene és irodalomterápia, gyermekotthonok és gyerekkönyvek, apakönyv és anyakönyv.