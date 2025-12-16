Felvette egy kamera, ahogy egy hős nyugdíjas házaspár megpróbálja megállítani az egyik Bondi Beach-i merénylőt

A hétvégi Bondi Beach-i terrortámadásban meghalt házaspár megpróbálta megállítani az egyik feltételezett elkövetőt: a 69 éves Boris Gurman és 61 éves felesége, Sofia bátran közbeléptek, hogy megvédjenek másokat – írja a BBC.

Egy fedélzeti kamerás felvételen látható, amint a nyugdíjas férfi dulakodni kezd az egyik feltételezett merénylővel, kicsavarja a kezéből a fegyvert, majd mindketten az úttestre esnek. Gurman ezután feláll, és úgy tűnik, a fegyverrel ütni kezdi a támadót. Az elkövető azonban elővett egy másik fegyvert, és megölte a házaspárt.

„Bár semmi sem enyhítheti Boris és Sofia elvesztésének fájdalmát, elsöprő büszkeséget érzünk bátorságuk és önzetlenségük miatt” – írta a család, hozzátéve, ez pontosan megmutatja, milyen emberek is voltak. A pár 34 éve volt házas.

„Mélyen összetört a szívünk szeretett Boris és Sofia Gurman hirtelen és értelmetlen elvesztése miatt. Boris nyugdíjas autószerelő volt, akit nagylelkűsége, csendes ereje és segítőkészsége miatt ismertek. Sofia az Australia Postnál dolgozott, és kollégái, valamint közössége körében is nagy szeretet övezte. Bondi lakosaiként együtt becsületes, keményen dolgozó életet éltek, és mindenkivel kedvességgel, melegséggel és tisztelettel bántak, akivel találkoztak. Boris és Sofia odaadóak voltak családjukhoz és egymáshoz. Ők jelentették családunk szívét, és hiányuk mérhetetlen űrt hagyott maga után.”

A Sydney Morning Herald cikke szerint a zsidó származású Gurman házaspár volt az apa-fia páros által elkövetett támadás első két áldozata. Összesen 16-an haltak meg, egyikük az idősebb támadó – az ausztrál sajtó szerint a korábban kómában lévő fiatalabb merénylő felébredt, eszméleténél van. Az áldozatok között két magyar származású is van. A rendőrség szerint több mint ezer ember vett részt a hanuka első éjszakáját ünneplő eseményen, a támadást terrorcselekményként kezelik, „a célpontja Sydney zsidó közössége volt”.

Szemtanúk Borist hősként jellemezték, a fedélzeti kamerás felvétel tulajdonosa a Reutersnek azt mondta: Gurman „nem menekült el – ehelyett egyenesen a veszély felé indult, minden erejével megpróbálta kicsavarni a fegyvert, és haláláig küzdött. A kamerámon láttam, ahogy az idős férfit végül lelövik, és összeesik. Az a pillanat összetörte a szívemet” – mondta.

A támadók feltartóztatásában a 43 éves szír bevándorló, Ahmed al-Ahmed is szerepet játszott, ő kicsavarta az egyik támadó kezéből a fegyvert. Többször meglőtték, de túlélte, azóta megműtötték a kórházban. Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök is meglátogatta, ausztrál hősnek nevezte.

A rendőrség azt is közölte, hogy a két férfi a merénylet előtti hetekben a Fülöp-szigetekre utazott, meg nem erősített sajtóértesülések szerint „katonai jellegű kiképzésben” részesülhettek. Az ország bevándorlási hivatala a BBC-nek megerősítette: november 1-jén érkeztek az országba, és november 28-án távoztak. A rendőrség szerint a két feltételezett elkövetőt az Iszlám Állam ideológiája motiválhatta, az autójukban „házi készítésű” IS-zászlókat és improvizált robbanószerkezeteket találtak.