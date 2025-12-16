Hová tűntek azok a jó kis afrikaiak az NB I.-ből?

„Nem szerettem én se játszani ilyen nagydarab feka ellen, aki ott elöl megtartja a labdát és megcsúsztatja. Az volt a kulcs a győzelemhez, hogy ő be tudott jönni.”

Ezt mondta Mészöly Géza tavaly az Újpest vezetőedzőjeként, amiért három hónapra eltiltották. Ami azt illeti, az igazán jó afrikai játékosok tényleg kikoptak a magyar bajnokságból. Mindez azért érdekes, mert közeledik az Afrika-kupa, ahol azért többször is pályára léptek néhányan az NB I.-ből.

Az európai topligás edzőknek fájhat a fejük, mivel érintett játékosaikat muszáj elengedni. A Premier League-ben újoncként a BL-helyeket ostromló Sunderland hat játékosát nélkülözi majd, a Burnley, a Fulham és a Manchester United három-három futballistát.

A Liverpool talán nem bánja annyira a történteket, mint a korábbi Afrika-kupák idején, a formán kívüli Mohamed Salah ugyanis kikerült a kezdőcsapatból. Az egyiptomi hangot is adott nemtetszésének, bár azóta megnyugodtak a kedélyek. Mérget azért nem vennénk rá, hogy Liverpoolban kezdi a tavaszi idényt is.

Viszont: a Focibolond vette észre, hogy ezúttal nem lesz Magyarországon futballozó játékos az Afrika-kupán. 2022-ben hatan is voltak, és nemcsak az NB I.-ből, hanem az akkor NB II.-es Nyíregyházáról is.

Nézzük, mi lett sikeres afrikai futballistáinkkal?

Stopira – akkor Székesfehérváron játszott, most a portugál másodosztályú Torreensében. Már 37 éves, de a legnagyobb sikere előtt áll, a Zöld-foki szigetek válogatottjával kijutott ugyanis a világbajnokságra.

Aïssa Laïdouni – a tunéziai középpályás akkoriban a Fradiban játszott, az első pillanattól látszott rajta, hogy nem az a tucatlégiós. Azóta megjárta az Union Berlint meg a katari vébét is. Jelenleg Katarban futballozik.

Yasin Hamed – Nagyszalontán született, szudáni, román és magyar állampolgár is. Akkoriban az NB II.-es Nyíregyházán játszott, most a líbiai első osztályban futballozik.

Hamed pirosban Fotó: DANIEL BELOUMOU OLOMO/AFP

Samy Mmaee – a marokkói válogatott a Fradi védője volt. A Dinamo Zágráb játékosaként a BL-ben remekül szereplő azeri Qarabag keretéhez tartozik.

Ryan Mmaee – Samy testvére szintén fradista volt. A csatárral fegyelmezési gondok voltak, bizonyítja ezt az is, hogy eligazolása után megjárta a Stoke-ot és a Rapidot, jelenleg a ciprusi Ominiában játszik, idén öt gólt szerzett.

Lamin Jallow – a fehérvári futballista Gambiát erősítette, összesen 16 percet kapott a 2022-es Afrika-kupán. Jelenleg egy olasz negyedosztályú csapatban játszik, az elmúlt három évben ez a hetedik klubja, ami világcsúcsgyanús.

Az NB I.-nek jelenleg 19 afrikai futballistája van; Nigériából 8, Elefántcsontpartról 3, Gambiából 2, Zöld-foki-szigetekről, Ghánából, Algériából, Guineából, Maliból, Közép-afrikai Köztársaságból 1-1 játékos.