Jön a Lázárinfó Digitális Polgári Kör

„Több, mint 1000 kérdés után itt az ideje, hogy újabb szintre emeljük a Lázárinfót! Megnyitottuk a jelentkezést a Lázárinfó Digitális Polgári Körbe! Csatlakozz tagként, jelentkezz társalapítónak!” – posztolta a Facebookra Lázár János építési és közlekedési miniszter. A Gamer és a Magyar Parlamenti Imacsoport DPK után tehát Lázárral folytatódik a Fidesz digitális honfoglalása.

Lázár János fóruma Vásárosnaményben. Fotó: Bankó Gábor/444

A honlapon található leírás szerint a „Lázárinfó Digitális Polgári Kör a párbeszéd fóruma. Hiszünk abban, hogy a közélet nem zárt ajtók mögött, hanem az utcán, a tereken, az emberek között zajlik. A Lázárinfó DPK közössége azoknak szól, akik értékelik az őszinte beszédet, a vitát, a közösségi gondolkodást”.

A miniszter a honlapon arról írt, hogy a „Lázárinfók közönségéből mostanára akkor is közösség kovácsolódott, ha az ott lévők sok mindenben nem értenek egyet egymással”. Azt írta, sokan követik a Lázárinfókat, de a figyelem nemcsak a két szép szemének szól, hanem „a Lázárinfók szabad levegőjének”, ahol nincsenek tabuk és rossz kérdések.

„Legfeljebb béna válaszok, de iparkodom, hogy azokból se legyen sok (ha valamire nem tudok séróból felelni, utánajárok a dolognak és a lehető leggyorsabban megadom a választ)”

– írta, hozzátéve, hogy azért hívta életre a DPK-t, hogy „senkiben se maradjon megválaszolatlan kérdés, főleg egy olyan nagy téttel bíró választás előtt, mint a 2026 tavaszi”.

Orbán Viktor idei háborúellenes roadshow-jának utolsó, szegedi állomásán is Lázár lesz az egyik fellépő, közösen tartanak Lázárinfót. Igaz, válogatott közönség előtt, úgyhogy nagyon kritikus kérdésekre nem kell számítani. A december 20-i rendezvényt az eddigi legnagyobb DPK-gyűlésnek nevezik, még Áder János volt köztársasági elnök is beszédet mond.