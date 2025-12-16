Magyar Péter szerint annyian írnak neki, hogy a Tisza hotline-t indít bántalmazott gyerekeknek

Fotó: Magyar Péter/YouTube

Magyar Péter visszatért a Szilágyi Erzsébet Gyermekotthonhoz, ahol egy évvel korábban „közelharcot vívott” Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárral, akinek sikerült is megakadályoznia, hogy az ellenzéki politikus ajándékokat adjon át. A gyerekeknek szánt adományokat aztán inkább elszállították egy raktárba.

Most harcias államtitkár helyett a gyermekotthon szívélyes vezetője, illetve felettesei, a Cseppkő Gyermekotthoni Központ és a Pest megyei Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) vezetői fogadták. A beszélgetés kellemetlenül indult, mert a három szakember közölte Magyarral, hogy felsőbb utasításra nem engedhetik meg, hogy az épületbe a tiszás aktivisták bevigyék az ajándékokat, amelyeket a hétvégi felvonuláson gyűjtöttek. A Tisza elnöke ezt a visszautasítást nem viselte jól, hivatkozott a zalaegerszegi otthonra, ahová be tudtak menni, és követelte, hogy nevezzék meg azt, aki az utasítást adta.

A pártelnök csak a félórás videó végére engedett fel, amikor az otthon vezetője az általa frissen facsart narancslével és a gyerekek által készített mézeskaláccsal kínálta.

Fotó: Magyar Péter/YouTube

Ami érdemi információnak tekinthető: az otthon vezetője Magyar kérdésére beszámolt arról, hogy az országos intézkedéssorozat keretében náluk is voltak rendőrök, akik beszéltek a dolgozókkal és a gyerekekkel is. Deákné Szitár Ildikó azt mondta, hogy a civilben érkező rendőrök emberségesen viselkedtek mindenkivel, és ő nem látta, hogy a gyerekeket megviselte volna a beszélgetés.

Magyar a helyszínen arról beszélt, rengetegen keresik őt a közösségi médián keresztül, gyerekek és túlélők is, akik el akarják mondani, mi történt velük. Mivel ő nem szakember, ezért jogászok és pszichológusok közreműködésével létrehoznak egy felületet, egy hotline-t, amelyen a bántalmazott gyerekek és az információval rendelkező felnőttek bejelentéseket tudnak tenni. Holnaptól a Tiszának lesz egy email címe (és talán chates elérhetősége) is erre a célra, de ezt csak átmeneti megoldásnak szánják, a kormányváltásig.

