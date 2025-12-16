Maruzsa Zoltán nem tudta, milyen zenét használnak a TikTok-videóhoz, de szerencsétlen választásnak tartja

Maruzsa Zoltán az Országos Diáktanács posztjának megosztásával reagált a nagy port kavart, később törölt TikTok-videóra, amiben a köznevelési államtitkárt egy csapat lány rajongja körül. Mindehhez a The Weeknd Lost in the Fire című zenéjét vágták be, aminek dalszövege így hangzik: „I wanna fuck you slow with the lights on”, vagyis „Lassan akarlak megdugni, felkapcsolt lámpáknál”.

Fotó: Országos Diáktanács/TikTok

Maruzsa azt írta, a videót

„a diákok maguk készítették, a saját telefonjukon, közpénz bármiféle felhasználása nélkül, valóban szerencsétlen zeneválasztással. Mi semmiféle módon nem használtuk. Részemről az ügy ezzel lezárva!”

Az Országos Diáktanács korábbi közleménye szerint az államtitkár hosszas unszolásukra vállalta a Tiktok-trendnek megfelelő pár méter sétát, a zenéről mit sem tudva. „A videó kapcsán megjelent félreértelmezéseknek és túlértelmezéseknek, így a valósághoz semmi közük, a videó teljes mértékben jó szándékkal készült.”

A nagy port kavart videóra Magyar Péter is reagált. „Az Orbán-kormányban mindenki elvesztette az eszét?” – tette fel a kérdést.

Korábban Szentkirályi Alexandra is belefutott egy hasonló szituációba, ő a Moreart nevű kazah rapper dugásról és szukákról szóló számával fordult a fiatalok felé. A szögesdrótos határkerítést rendőrökkel együtt megtekintő videója alatt egy kazah rapper azt ordítja sokszor egymás után, hogy „baszni fogok és tartalmat tolni”, illetve hogy „a szuka érti a stílusomat és a szlenget”.

Címlapkép: Derencsényi István/MTI/MTVA