„Mások pénzének kezelése rendkívül megterhelő lelkileg” – Zsiday Viktor befejezi portfóliókezelői pályafutását

Az elemzőként is jól ismert, a 444-en rendszeresen interjúvolt Zsiday Viktor Citadella befektetési alapja beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által kezelt HOLD Columbus befektetési alapba, és ezzel véget ér Zsiday Viktor több évtizedes, sikeres portfóliómenedzseri pályafutása – olvasható a közleményükben.

Cser Tamás vezető részvényportfólió-kezelő, Zsiday Viktor és Móricz Dániel befektetési igazgató Fotó: Holdblog

Zsiday 2009 nyarán indította el a Citadella névre keresztelt abszolút hozamú származtatott befektetési alapját, amely mára az ország egyik legtöbbet díjazott befektetési alapja lett. Az elmúlt 1, 3 és 5 éves időtávon is jól teljesített, 14,6, 18,3 és 10,6 százalékos évesített hozamot ért el. Az alapban Zsiday Viktor jelenleg 120 milliárd forint vagyont kezel, és minden nagyobb hazai privátbank és befektetési szolgáltató forgalmazza azt.

„Mások pénzének kezelése rendkívül megterhelő lelkileg, ezért már jó ideje gondolkoztam azon, hogy meddig végezzem ezt a tevékenységet. Meddig van a mérleg pozitív serpenyőjében több, mint a negatívban. Úgy érzem, most jött el ennek az ideje. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki rám bízta a pénzét, azt remélem, hogy nagy részük elégedett volt az eredményekkel” – idézi a közlemény Zsidayt, akiben évek alatt érett meg az elhatározás, végül idén nyár végén hozta meg a személyes döntését.

Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint „Zsiday Viktor kiemelkedő szakember, aki számtalanszor, köztük nagy válságokban is megmutatta rátermettségét és jó ítélőképességét. Fájó szívvel fogadtuk el, de megértjük döntését. Kizárólag köszönettel tartozunk neki, amit a befektetőkért és a HOLD-ért tett. Mindemellett örülünk, hogy továbbra is szellemi műhelyünk aktív tagja marad, így tőkepiaci tapasztalatával, lényeglátásával a jövőben is segíti majd a HOLD portfóliókezelői csapatának munkáját.”