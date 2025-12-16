Megjelent az adatvédelmi hatóság a Tisza Párt irodájában

„Miután reggel karácsonyi ajándékokat vittünk a Szilágyi Erzsébet Gyermekotthonba, kiszállt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság nevű báb intézmény a TISZA központjába” – írta ki Magyar Péter.
Cikkünk megjelenése előtt kérdéseket küldtünk a NAIH-nak, ha adnak információt róla, hogy mire irányult az érdeklődésük, frissítjük a cikket.
A Tisza elnöke a hatóság vezetőjét, Péterfalvi Attilát is bábnak nevezte, és ezeket a kérdéseket fogalmazta meg:
A NAIH akkor került szorosabb kapcsolatba a Tisza Párttal, amikor ismeretlenek interaktív, kereshető honlapon tették közzé a Tisza Világ applikációt érintő adatvédelmi incidens nyomán ismerté vált érintettek személyes adatait: neveket, email címeket, telefonszámokat, lakcímeket.
A térképről előbb az Index számolt be, majd a Magyar Nemzet, az Origo és nagyjából a teljes kormánymédia azzal tetézte, hogy a térkép linkjét is megosztották, de miután a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) bűncselekménynek nevezte a személyes és különleges adatok felhasználását, a lapok eltüntették cikkükből a térkép linkjét.
Magyar Péter akkor, november elején felszólította mások mellett a NAIH vezetőjét, mert „most van itt az idő, hogy bizonyítsa: a hatóság nem Orbán Viktor szolgája, hanem a magyar polgárok védelmezője.”
