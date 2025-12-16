Mégsem nyitják meg az M30-ast, Lázár János minisztériuma szerint a Strabag nem hajlandó garanciát vállalni a munkájáért

Bár délelőtt még készre jelentette a Strabag az M30-as autópálya hibás részének javítását, délután pedig az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) is közölte, hogy az autósok szerdán már használhatják, a minisztérium legfrissebb, kedd délutáni közleménye szerint ez mégsem lesz így. Az indoklás szerint „a Strabag nem hajlandó írásban garanciát vállalni a saját maga által elvégzett munkáért, így az Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek (MKIF) nincs lehetősége megnyitni az autópályát”.

Ez az Szikszó és Miskolc között húzódó a szakasz, amelynek hirtelen komoly politikai hírneve lett, amikor Lázár János ÉKM-vezér kijelentette: „A Strabag átbaszott minket”. Az M30-as autópálya általuk 40 milliárd forintért épített szakaszát csak 2021-ben adták át, de már 2024 februárjában le kellett zárni, mert Szikszónál az egész töltés megcsúszott, és az aszfalt szétrepedt egy 150 méteres szakaszon.

Orbán Viktor az M30 Miskolc-Kassa szakaszának átadóján 2021-ben Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Lázár szerint a felelősség nem is kérdéses: „A Strabag elrontotta a kivitelezést, nyilvánvaló hiba volt a megbízása”. Februárban azt állította, hogy október 30. a határidő, eddig kell a Strabagnak helyreállítani az autópályát. Miután erre nem került sor, Lázár már az Orbán-kormány „átbaszásáról” beszélt, majd előállt azzal, hogy titokban a Strabag pénzeli Magyar Pétert, és el kell őket távolítani Magyarországról.

A Strabag már december 11-én készre jelentette a munkákat, a műszaki átadás-átvétel pedig december 16-án, kedden történt. Az ÉKM ekkor azt írta, hogy várhatóan szerda délután újra indulhat a forgalom a pályán. Azt is hozzátették, hogy „a Strabag számára itt azonban nem ér véget a felelősség”.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Az ÉKM utóellenőrzésről beszélt, amely szerint a készítőnek rendszeresen ellenőriznie kéne az útburkolatot, a töltést és a vízelvezető rendszereket. „Mindamellett a még hátralévő garanciális időszakban esetlegesen kialakuló hibák javítását a STARABAG továbbra is köteles elvégezni.”

Pár órával később jött a jóval szűkszavúbb közlemény, mely szerint az autópályát mégsem tudják megnyitni, mivel a Strabag nem volt hajlandó garanciát vállalni. „A közlekedők biztonsága érdekében csak olyan javítást tudunk elfogadni, amelyért a kivitelező Strabag teljes körű írásos felelősséget vállal és garantálja, hogy ez a hiba pár hónapon belül nem fog újra megismétlődni.”