Nem akárkivel csajozott be Bohus: a saját unokájával

Rengetegen olvasták el pár nappal ezelőtt a Bohus becsajozott című cikkünket a fővárosi állatkert egyik legnépszerűbb lakójáról, a Bohus nevű hím pusztai macskáról vagy mongol nevén manulról.

Bohus

Manulmértékkel mérve idős hősünk évek óta élt magányosan, a sztori pedig az volt, hogy végre párt tudtak keríteni az öreg, búskomor képű kandúrnak, az egyelőre mindössze féléves, kassai születésű Lucy személyében, akivel most kezdték összeszoktatni őket. Csakhogy a cikk közlése után előbb György, majd több más olvasónk jelentkezett azzal, hogy ő úgy tudja, Lucy nem más, mint Bohus unokája.

Lucy

Már az parádés, hogy honnan szereztek tudomást erről: egy fiatal orosz pár akkora manulrajongó, hogy Manulization néven profi rajongói oldalt hoztak létre a világ összes fogságban tartott pusztai macskájáról, fotókkal, folyamatosan frissített információkkal és részletes családfákkal.