Nem tervezett karbantartás folyik a paksi atomerőműben

Az MVM Paksi Atomerőmű 1. blokkján 2025. december 16-án 02:00 órától terven felüli karbantartást végeznek, emiatt a blokkot a feladatok elvégzéséhez szükséges teljesítmény szintig leterhelték – írja közleményében az Országos Atomenergia Hivatal. A karbantartás során

„a blokk biztonsága nem kerül veszélybe, a munkálatoknak a környezetre gyakorolt hatása nincs.”

Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát, és a 100 MW-ot meghaladó teljesítményváltozásokról a továbbiakban is tájékoztatást ad.