Orbán szerint Putyin elárulta neki, megjegyzik, hogy ki hogyan szavaz majd az EU-csúcson a befagyasztott orosz vagyonról

Orbán Viktor kedden Brüsszel felé vette az irányt, ahol másnap döntenek majd az uniós tagállamok vezetői a befagyasztott orosz vagyon sorsáról. A magyar miniszterelnök a washingtoni kegyencjárathoz hasonlóan most is visz magával kormánypárti újságírókat és influenszereket, és egyikük, Deák Dániel be is számolt róla, milyen érdekességek hangzottak el a repülőn.

Orbán és Putyin legutóbbi találkozója novemberben Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Orbán eszerint arról beszélt, hogy levélben érdeklődött Vlagyimir Putyinnál, milyen válaszlépést tervez Oroszország, ha az Európai Unió hozzányúl a befagyasztott orosz vagyonhoz, és figyelembe veszik-e majd az egyes tagállamok szavazatát a kérdésben. A miniszterelnök a szavazás végeredményétől függetlenül nyugodtan alhat, ugyanis Putyin Úr megígérte neki, igenis figyelembe veszik majd, melyik állam hogyan szavazott, és akik helyesen döntöttek, azok minden valószínűség szerint mentesülnek majd az „erőteljes orosz válaszlépés” alól.

Magyarország természetesen nemmel szavaz majd, mint ezt Orbán az elmúlt héten számos alkalommal elmondta, hiszen szerinte az eszkaláció új szintjét jelentené, ha a rendre gyengének és súlytalannak beállított Európai Unió most olyan erőteljes lépést tenne, ami nyilvánvalóan fájna Oroszországnak. (via Mandiner)