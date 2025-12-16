Trump arra kérte a kínai elnököt, hogy engedje szabadon az elítélt hongkongi demokráciapárti médiamágnást, Jimmy Lait

Donald Trump szeretné, ha Hszi Csin-ping kínai elnök szabadon engedné Jimmy Lai hongkongi lapkiadót és demokráciapárti aktivistát, akit hétfőn bűnösnek találtak a kínai nemzetbiztonsági törvény megsértésében – írja a Guardian.

„Nagyon sajnálom. Beszéltem Hszi elnökkel erről, és arra kértem, gondolja át a szabadon bocsátását Idős ember, és nincs jó egészségi állapotban. Ezért kértem ezt. Meglátjuk, mi lesz”

– mondta Trump hétfőn újságíróknak. Azt nem közölte, mikor hangzott el a kérés. Trump már korábban is azt mondta, hogy szeretné elérni Lai szabadon engedését.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter Trump nyilatkozata után az X-en azt írta: a hongkongi ítélet azt mutatja, hogy Kína el akarja hallgattatni azokat, akik a szólásszabadságot és más alapvető jogokat védik. Rubio emlékeztetett arra is, hogy Kína korábban külön rendszert ígért Hongkongnak, amikor Nagy-Britannia 1997-ben átadta a várost. „A hírek szerint Lai egészségi állapota súlyosan romlott a több mint 1800 napnyi börtön után” – áll Rubio közleményében. „Arra kérjük a hatóságokat, hogy minél előbb vessenek véget ennek, és humanitárius okokból engedjék szabadon Lait.”

Lai az első, aki ellen a 2020-ban bevezetett, vitatott törvény megsértése miatt indítottak eljárást. Az összesen 855 oldalas ítéletnek csak egy részét olvasta fel a bíró, Esther Toh. A felolvasás során kiderült, a bíró „kétségtelen” afelől, hogy Jimmy Lai „gyűlöletet táplált” a Kínai Népköztársaság iránt. Szerinte az Egyesült Államokhoz intézett állandó felhívása az volt, hogy „segítsenek megbuktatni a Kínai Népköztársaság kormányát”, azzal az ürüggyel, hogy segítenek Hongkong népének.

A 78 éves férfi a bíróság szerint a külföldi erőkkel való összeesküvés fő szervezője volt. Minden vádpontban bűnösnek találták, a bíróság szerint Lai a külföldi erőkkel való összeesküvés fő szervezője volt. Életfogytiglani börtönbüntetésre számíthat, az ítélethirdetés várhatóan jövő év elején lesz.