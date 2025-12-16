Trump veje visszalépett, nem építenek hotelt Belgrádban a jugoszláv hadsereg lebombázott központjának helyére

Donald Trump veje, Jared Kushner visszalépett a tervtől, hogy Trump-hotelt építsen a jugoszláv hadsereg lebombázott belgrádi központjának helyére, miután a projekt heves tiltakozásokat váltott ki – írja a Wall Street Journal.

„Az értelmes projekteknek össze kellene kötniük az embereket, nem megosztaniuk. A szerb nép és Belgrád iránti tiszteletből visszavonjuk a pályázatunkat”

– közölte Kushner befektetési cégének, az Affinity Partnersnek a szóvivője. A tiltakozások azután törtek ki, hogy a szerb parlament elfogadott egy törvényt, ami elvette a NATO által 1999-ben lebombázott vezérkari központ kulturális védelmi státuszát. Ez lehetővé tette volna, hogy Donald Trump veje, Jared Kushner gyorsított közigazgatási eljárásban kapjon engedélyeket többek között egy luxusszálloda felépítésére 500 millió dollár értékben.

A jugoszláv hadsereg 1999-ben lebombázott belgrádi központja Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

A beruházást már régóta tervezték, de a folyamat elakadt, miután a projektet támogató kormánytisztviselőket csalással vádolták meg. Hétfőn vádat is emeltek Nikola Selaković kulturális miniszter és három másik ember ellen hivatali visszaélés és okirat-hamisítás miatt. Aleksandar Vučić szerb elnök azt ígérte, kegyelmet ad az érintett tisztviselőknek, és bírálta az ügyészséget.

Sok szerb számára a régi főhadiszállás a háború áldozatainak emlékhelye és a jugoszláv korszak modernista építészetének egyik ikonikus alkotása. Az építkezés elleni demonstráció a kormányellenes tüntetéshullám részévé vált, ami a tavalyi újvidéki tragédia óta tart.