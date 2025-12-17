21 fős bűnszervezetre csaptak le, ügyvédek és hagyatéki ügyintézők csaltak ki örökös nélküli elhunytaktól több százmilliót

21 embert gyanúsítanak azzal, hogy törvényes örökös nélkül elhunytak hagyatékát jogosulatlanul megszerezték. Több százmillió forint vagyonra tettek szert, a gyanúsítottak között vannak ügyvédjelöltek és hagyatéki ügyintézők is – írja a police.hu.

A bűnözői csoport ellen 2024-ben indítottak nyomozást, a gyanú szerint az illegális hagyatékmegszerzés 2024 nyarán indult. A szervezet élén egy 32 éves budapesti ügyvédjelölt, dr. J. S. állt. A bizonyítékok szerint ő volt az ötletgazda és társai irányítója is. A hierarchiában alatta lévőknek konkrét feladatokat szabott meg, a tagokat folyamatosan ellenőrizte. Aktívan részt vett azokban a végrehajtói feladatokban is, melyek során felkutatták azokat, akiknek nem voltak örökösei. A hagyatéki ügyekhez gyakran családtagjaik vagy azok baráti köréből strómanokat kerestek, akik később álörökösként szerepeltek az egyes eljárásokban.

Közvetlenül alatta egy 48 éves budapesti ügyvédjelölt, dr. L. Á. és egy 64 éves jogász, dr. Sz. A. I. állt – a két nő szervezői és végrehajtói szerepet töltött be a bűnszervezetben, feladatuk leginkább a strómanok és hamis tanúk felkutatása, valamint beszervezése volt, illetve hogy az elhunytak adatait megszerezzék. Ebben három ügyintéző segítette őket: a három nő egyike egy vidéki polgármesteri hivatal haláleseti anyakönyvvezetője volt, egy másik egy kerületi polgármesteri hivatal hagyatéki ügyintézője, a harmadik pedig egy kormányhivatali ügyintéző.

A bűnszervezet összesen 13 hagyatéki ügyben szerezte meg jogosulatlanul az elhunyt vagyonát. Ezek mindegyike budapesti közjegyző előtt jogerősen befejezett hagyatéki eljárás volt. Ezen túl 11 eljárás még most is folyamatban van közjegyzőknél. Az egyes ügyekben alkalmanként 10 és 300 millió forint közötti vagyonhoz jutottak így hozzá. A szervezet élén állók – vagyis a férfi és két nő társa – egyenlő arányban osztoztak a megszerzett vagyonon, míg a strómanoknak rendszerint 5-5 millió forintot adtak.

December 9-én több száz rendőr csapott le egyszerre 32 helyszínen: lakásokban, ügyvédi irodákban és hivatalokban, összesen 21 főt fogtak el.

A gyanúsítottaknak bűnszervezetben elkövetett hamis tanúzás, különösen nagy értékre, üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett pénzmosás, folytatólagosan, bűnszervezetben elkövetett hivatali visszaélés és dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás miatt kell felelniük.

A nyomozók 10 főt bűnügyi őrizetbe vettek, közülük a bíróság hetet letartóztatott: a három vezetőt és négy ál örököst. Összesen több mint 610 millió forint vagyont foglaltal le eddig, ezek között voltak ingatlanok, járművek, készpénz és számlákon lévő összegek.