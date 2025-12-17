2026 harmadik negyedévéig – de nem zárható ki, hogy tovább is – tarthatnak a Dunai Finomító javítási munkálatai, derül ki a Mol közleményéből.

A százhalombattai létesítmény október 20-án gyulladt ki, a tüzet másnap hajnalra sikerült körülhatárolni, utána vizsgálatot indítottak, a termelés 28-án indult újra, legalábbis részlegesen.

A Mol most azt írta: „Az októberben történt tűzeset kezdeti kárfelmérése alapján, amely a Dunai Finomító AV3 nyersolaj desztilláló egységét érintette, a tüzet műszaki meghibásodás és egy szivattyú ebből következő szerkezeti sérülése és szétrepedése okozta. A belső vizsgálat szerint súlyos gondatlanság, szándékos károkozás vagy egyéb külső hatás kizárható a lehetséges kiváltó okok közül. A MOL arra számít, hogy a javítási munkálatok befejeződnek 2026 harmadik negyedéve során, és a Dunai Finomító ezt követően visszaáll a teljes kapacitásra.”

A vállalat közleménye kitér arra is, hogy „a Dunai Finomítóban kieső termelés mérséklése érdekében a Mol növelte a félkész alapanyagok feldolgozását. Ennek eredményeként a MOL átlagosan körülbelül 30%-os termeléskiesést prognosztizál a felújítás időtartama alatt, ami időszakonként eltérő lehet. Az ellátás biztosítása és saját piacainak üzemanyag-ellátásának garantálása érdekében a MOL fokozza a termékek átvitelét a Pozsonyi Finomítóból, valamint növeli a régió többi szereplőjétől történő termékvásárlást.”

„Mivel a károk felmérése még folyamatban van, és a mérnöki, beszerzési és kivitelezési munkák ütemezése nagyrészt csak a legelső szakértői becsléseken alapul, a javítási munkálatokra előirányzott időtartam változhat” – derült ki még ezeken felül.