A Fidesz gyurcsányozott, Karácsony kiakadt, a Kutyapárt kaparós sorsjeggyel oldaná meg a főváros anyagi nehézségeit

Váratlanul egysíkú lett a vita a Fővárosi Közgyűlés decemberi ülésének legforróbb témájában: a képviselőknek ma kell szavazniuk a 2026-os költségvetési javaslatról.

A tét nem kicsi: a jövő évi költségvetést úgy kellene elfogadniuk a képviselőknek, hogy jelen pillanatban sem tudjuk még azt, hogy a főváros le tudja-e zárni a 2025. pénzügyi évet, vagyis - leegyszerűsítve - csődbe megy-e Budapest, és fizetésképtelenül kezdi a 2026-os évét vagy sem.

Mivel van egy ekkora bizonytalansági faktor, nem meglepő, hogy maga az előterjesztés is rögzíti:

„Ez olyan fokú bizonytalanság, amely lehetetlenné teszi a jövő tervezését. Ennek ellenére nincsen más lehetőség, mint hinni abban, hogy a 2026. év új esélyt hordoz magában. Az új esély egy új önkormányzati finanszírozási rendszert feltételez, amely visszaadja a települések autonómiáját. Nélkülözhetetlen alapvetése, hogy egyetlen település se lehessen nettó befizetője a központi költségvetésnek. A Fővárosi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének összeállításakor csak azzal tudunk számolni, hogy ez az alapelv érvényesül. Ha ez nincs így, akkor tervezhetetlenné válik a holnap, és akkor nemcsak a felújítások, beruházások, a béremelés lehetetlenülnek el, hanem a napi működés is. Ha a fenti elv érvényesül, úgy a rendelkezésre álló források azt biztosítják, hogy a jelenlegi közszolgáltatási színvonal megtartása mellett ne legyen működési hiánya a városnak.”

Maga a tervezet azzal számol, hogy 2026-ban a főváros 532,5 milliárd forintból gazdálkodhat: ennyi lesz az összes bevétele és az összes kiadása is, ha minden a tervek szerint alakul.

A ha egy elég jelentős faktor, a 2025-ös költségvetést is meglehetősen megroggyantotta, hogy egyrészt a kormány nem fizetett ki jelentős pénzeket a fővárosnak, amik jogszerűen jártak volna, másrészt viszont a szolidaritási adó növelése, és az időről időre bevetett inkasszók sem segítették Budapest pénzügyi stabilitását. Amennyiben például a kormány decemberben is inkasszálja a főváros folyószámláját, akkor több mint -30 milliárd forinttal zárják az évet.

Mindenesetre a költségvetési vita elején Karácsony jelezte: azzal számoltak az elkészítésekor, hogy Magyarország „nyomokban még” jogállam, ezért például bíznak abban is, hogy visszakapják a kormánytól a bírósági ítélet alapján jogtalanul elvont pénzeket.

A főpolgármester azt is jelezte, hogy a Tisza, a Podmaniczky Mozgalom és a Kutyapárt módosító javaslatait be tudja fogadni, ám a Fidesz által benyújtottakat nem.

Gulyás Gergely Kristóf (Fidesz) rögvest azzal is kezdte a felszólalását, hogy felemlegette, nemrég a fővárosi likviditási munkacsoport véletlenül rossz Excel-táblázatot tett közzé, amelyben az szerepelt, hogy 30,6 milliárd forint plusszal zárhatják az évet. Erről Karácsony Gergely korábban azt mondta, véletlenül töltöttek fel rossz táblázatot, illetve egy háttérbeszélgetésen Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója is jelezte, hogy tévedés történt, amit mihamarabb korrigáltak is. Ettől függetlenül Gulyás Gergely Kristóf egyenesen úgy fogalmazott:

„Őszöd egy Excel-táblázat formájában érkezett Budapestre.”

Gulyás szerint Karácsonyék a képviselők háta mögött hamisították meg a számokat, aztán kicsit gyurcsányozott is.

„Ez a hozzászólása rekordot döntött a hazugságban és a szánalmas félrevezetésben” - reagált Karácsony Gulyás mondandójára.

Szerinte a fideszes képviselők politikai haszonszerzésből állítják be sötét összeesküvésként a költségvetés ügyét, majd némileg emel hangon úgy folytatta:

„Azt a primitív gyurcsányozást, amivel próbálják azoknak a kollégáknak a tisztességét megkérdőjelezni, akik a hátán viszik a várost, kikérem magamnak, ön hogy jön ehhez? Az egyeztetéseken személyesen jelen van, és úgy állítja be, mintha valami összeesküvés lenne. Nem szégyelli magát?”

Karácsony Gergely bemorcult. Fotó: Németh Dániel/444

Vitézy Dávid szerint kevés abszurdabb dolgot lehet olvasni a segélyhiteltörvénynél (ez az a javaslat, amit ma délután tárgyal majd az Országgyűlés), miközben a rendszerváltás óta példa nélküli módon éri sérelem Budapestet. Vitézy azt mondta: ha ma egy szakszervezet jelzi a főispánnak, hogy a fővárosi cégek nem tudják kifizetni a béreket, a főispán (azaz Sára Botond) vehet fel hitelt a kormánytól a főpolgármester nevében, minek következtében a főispán és a kormány „bármilyen összegben el tudja adósítani a fővárost, úgy, hogy mi ebben nem működünk közre, és azt is meg tudják állapítani, hogy ennek milyen fedezete van.”

Vitézy szerint „abban van valamennyi igazság, hogy sok szempontból légvárakra épülő költségvetés, de mi másra tudna épülni?”

Gulyás Gergely Kristóf ezután arra volt kíváncsi, hogy a Tisza miért hallgat a vitában, illetve azt üzente nekik a terem túloldalára, hogy semmi sem történik akkor, ha nem fogadják el ma a költségvetést (ő megalapozatlannak nevezte), mivel erre a jövő év elején is lenne lehetőség.

A Tisza valóban nem nagyon aktívkodott a vitában, Bujdosó Andrea frakcióvezető csak annyit mondott, hogy mivel a módosító javaslataikat befogadták, ezért ők meg fogják szavazni a jövő évi költségvetést.

A Tisza módosító javaslatában (amelyet Barna Judit és Orbán Árpád szignált) több javaslat is szerepel arra, hogy honnan vonjanak el kisebb-nagyobb összegeket (például a városdiplomáciai keretből vagy éppen a brüsszeli képviselet dologi kiadásaiból), de például 30 millió forintot csoportosítottak volna át a Budai Fonó támogatására.

Bujdosó Andrea felszólal. Fotó: Németh Dániel/444

Döme Zsuzsanna (Kutyapárt) ugyanakkor a Tisza módosító javaslatára reagálva jelezte, hogy nekik a NER-rel is az a problémájuk, hogy átláthatatlan módon osztogatnak pénzt, illetve kifejezte abbéli reményét, hogy a Tisza kormányra kerülve nem ezt a fajta átláthatatlan osztogatást, hanem a pályázati rendszereket preferálja majd. Döme azt is hozzátette, hogy a Budai Fonó ilyen jellegű támogatása nem annyira átlátható (és indokolt) mint amennyire annak kéne lennie. Barna Judit erre annyit reagált, hogy a Budai Fonó nagy érték.

A városdiplomáciai keretet egyébként Vitézy Dávidék is alaposan megnyirbálnák módosító javaslatuk alapján (egyébként nem először), és a megmaradó összeget hajléktalanellátásra fordítanák:

A Fidesz kicsit még froclizta a Tiszát, Baranyi Krisztina meghívta Orbán Viktort egy közös vacsorára karácsony Gergellyel, hogy megbeszéljék, hogyan kerüljék el a főváros csődjét.

Keszthelyi Dorottya (DK) szerint a Fidesz a költségvetésről szóló vitában megfogalmazott állításaival is csak a gyermekvédelmi intézményekben történtekről akarja elterelni a figyelmet.

A vitát elnézve a Fideszen kívül - akik viszont előre is jelezték, hogy nem fogják megszavazni - minden frakció el tudja fogadni a benyújtott javaslatot, így az nagy valószínűséggel át fog menni. Biztosat persze korai lenne mondani, a szavazás kicsit később lesz.

Kicsit később Baranyi Krisztina és Döme Zsuzsanna javaslata is napirendre került, miszerint az inkasszók útján elvont pénz szerencsejáték keretében próbálják visszanyerni a képviselők.

Béres András átveszi a kaparós sorsjegyét. Fotó: Németh Dániel/444

Ki is osztottak mindenkinek egy-egy kaparós sorsjegyet. Szilágyi Anna (Podmaniczky Mozgalom) nyert 1000 forintot, fel is ajánlotta a költségvetés részére.