A HIMARS-bizniszbe is benyomják a 4iG-t

A Lockheed Martinnal kötött előzetes védelmi ipari együttműködési megállapodást a Jászai Gellért vezette 4iG. A bejelentett kooperáció a nagy hatótávolságú rakéta-tüzérségi rendszerek, így a HIMARS integrációjához szükséges ipari háttér kialakításáról szól.
A Portfolio beszámolója szerint a 4iG a HIMARS magyarországi integrációjában és a kapcsolódó fejlesztési és gyártási feladatokban vehet részt, konkrétan a katonai teherautókra való telepítést említik. „A két vállalat célja olyan ipari háttér kialakítása, amely hosszú távon növeli a Magyar Honvédség nagy hatótávolságú, NATO-kompatibilis tűztámogató képességeit, és magas hozzáadott értékű feladatokat hoz Magyarországra” - írják.
„A megállapodás történelmi lépés a magyar védelmi ipar számára. A Lockheed Martinnal, a világ legnagyobb védelmi ipari beszállító vállalatával kialakított partnerséggel olyan képességek hazai kialakítását alapozhatjuk meg, amelyek hosszú távon is meghatározzák Magyarország helyét a NATO legmegbízhatóbb és legfelkészültebb partnerei között”
- mondta Sárhegyi István, a 4iG SDT (ez a cég a 4iG hadiipari lába) vezérigazgatója.
Az amerikai Himars magyar beszerzéséről Orbán Viktor novemberi washingtoni Trump-találkozóján született döntés. A Lockheed Martin által gyártott, könnyű, teherautóra szerelt többindítós rakétarendszerrel - a használt rakétától függően - 30 és 300 kilométer közt lehet csapást mérni. A magyar Honvédség nagyságrendileg 20-24 tüzérségi eszközt és száz rakétát akar beszerezni.
Ezzel az elmúlt években prioritást élvező német-török-izraeli forrású védelmi beszerzések után erősítik az amerikai hadiipari kapcsolatokat, amibe alsóbb szinten a kormányzati megrendelésekkel felhízlalt 4iG-t is szeretnék bevonni. A Jászai Gellért vezette nagyvállalat a múlt héten éppen egy izraeli dróngyártóval írt alá megállapodást stratégiai partnerségről, de Jászait Orbánék elvitték Mar-A-Lagóba is, ahol összehozták Elon Muskkal is. A kezdetben távközléssel foglalkozó 4iG az elmúlt években hadiipari érdekeltségeket is szerzett, a magyar állam pedig a nyáron fontos hadiipari cégeket adott át nekik.
Korábban akartunk HIMARS-rakétarendszert venni, aztán amikor Bidenék blokkolták, azt mondta a kormány, hogy sosem állt szándékában ilyen fegyvert venni, most pedig bőszen hangoztatják, hogy Bidenék politikai okokból gátolták a fegyvervásárlást. Mik is a HIMARS-rakétarendszer, és miért áll be Magyarország egy hosszú sor végére érte?
Többek között a „kamikaze” drónok európai gyártásának előkészítésén dolgoznak majd.
Orbán magával vitte Jászai Gellértet is a floridai Mar-a-Lago-ba, ahol leültette a világ leggazdagabb emberét a 13. leggazdagabb magyarral.
Kiemelten fontos hadiipari vállalatokban szerez többségi, 75 százalékos tulajdonrészt a 4iG, az Orbán lányával magánrepülőző Jászai Gellért cége. Aknavetőt, lőszert és gyalogsági harcjárművet gyártó cégek is a listán.
A magyar állam az elmúlt években rengeteg pénzt költött arra, hogy újjáélessze az ország védelmi iparát. Most ennek felfutóban lévő nagy részét szervezi ki magántulajdonba a kormány.