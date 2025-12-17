Az Országgyűlés megszavazta Budapestnek a segélyhitelt - Karácsony szerint a kormány uzsorásként viselkedik

Az Országgyűlés szerdai plenáris ülésén 134 igen szavazattal 34 nem ellenében elfogadta a kormány javaslatát a Fővárosnak szánt „segélyhiteléről”, amit Budapest a fizetésképtelensége esetén vehetne fe, ha nem tudná fizetni a dolgozók bérét.

A hitelért cserébe a Fővárosnak vállalnia kellene, hogy részletes vagyonleltárt, kéthetente pedig likviditási tervet készítenek. A hitelt csak a kormány által megszabott feltételek szerint, és csak az MFB-től vehetnék fel, és egy kormányzati bizottság vizsgálhatná a Főváros gazdálkodását - vagyis ténylegesen egy csődbiztoshoz hasonló jogkörök kerülhetnének a kormányhoz a Főváros felett.

Fotó: Németh Dániel/444

Valójában a budapesti városvezetés nem akarja felvenni a kormányzati segélyhitelt: azt kifogásolják, hogy a kormány korábban azt ígérte, kifizeti a budapesti cégek dolgozóinak bérét, ehhez képest azonban Budapest-ellenes kommunikációval és komoly korlátozásokkal adnának hitelt.

„Magyarország kormánya uzsoráskormány. Ráadásul minősített eset, mert előbb kizsebeli Budapestet, majd amit törvénytelenül elvett a várostól, azt hitelként akarja nagy kegyesen visszaadni kamattal”

- mondta Karácsony Gergely főpolgármester a kormány terveiről. „Miután törvénytelenül elvették a Főváros pénzét, majd nem fizették ki a Fővárosnak jogszabályban rögzített jussát, arról kezdtek el hadoválni, hogy majd ehelyett inkább kifizetik a fővárosi dolgozók bérét. Ezt kormányhatározatba is foglalták, sőt névre szóló levélben erről az összes fővárosi intézményvezetőt tájékoztatták. Most úgy tűnik, ez is egy ordas nagy hazugság volt, mert most valami új törvényről írnak Facebook-posztot, ami szerint valamiféle hitelt adnak csak a fővárosnak. Ne új törvényt hozzanak, hanem tartsák be a meglévő jogszabályokat! És adják vissza a budapestiektől törvénytelenül elvett pénzt! Most!”