Bondi Beach-i terrortámadás: Vádat emeltek az egyik feltételezett elkövető ellen

A hétvégi Bondi Beach-i terrortámadás egyik feltételezett elkövetője, aki túlélte a rendőrséggel való tűzharcot, felébredt a kómából, és ahogy a Guardian is írja, már meg is vádolták 59 bűncselekménnyel, köztük 15 rendbeli gyilkossággal.

A 24 éves Naveed Akram ellen szerdán emelt vádat az új-dél-walesi rendőrség, miután vasárnap este a támadás helyszínén letartóztatták és súlyos sérülésekkel egy sydney-i kórházba szállították.

A vád szerint Naveed Akram és apja, az ötvenéves Sajid Akram vasárnap tüzet nyitottak a Bondi Beach-en megrendezett hanuka-ünnepség résztvevőire.

A rendőrség közlése szerint Sajid – akit a helyszínen lelőttek a rendőrök – legálisan szerezte be a támadáshoz használt fegyvereket. A támadók 15 embert öltek meg, köztük egy tízéves gyereket. A merényletnek két magyar származású áldozata is van. Jelenleg további húsz embert ápolnak kórházban.

Naveed Akram korábban ismert volt Új-Dél-Wales rendőrsége és a biztonsági szolgálatok előtt, hat hónapon át vizsgálták a kapcsolatai miatt.