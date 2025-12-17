Eddig megúszta, de most úgy néz ki, hogy le fogják térkövezni a Kisfaludy sétányt a balatonakarattyai magasparton

„Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Kisfaludy sétány térkő borításához szükséges térkő beszerzése érdekében ajánlatokat kérjen be” – olvasható Imrédy Szabolcs közösségi oldalán. Balatonakarattya polgármestere 4 pontban ismertette a település képviselő-testületének témába vágó döntéseit, amelyek a bejegyzés szerint a Balatonakarattyai Civil Fórum álláspontjával összhangban születtek. Az előbbi mellett a további három a következő:

Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Kisfaludy sétány Balatonakarattya ikonikus helyszíne, a Balaton erkélye, a Kisfaludy sétányt valódi sétánnyá kell alakítani.

A fentiekre tekintettel a Képviselő-testület nem támogatja azt, hogy a balatonakarattyai Kisfaludy sétány a Balatoni Bringakör része legyen. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Kisfaludy sétány kizárólag sétány funkciót szolgálhat és méltó kialakítása érdekében mindent el kell követni.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy mindent kövessen el a források felkutatása érdekében, hogy a Kisfaludy sétány tervezett kialakításához szükséges források mielőbb az Önkormányzat rendelkezésére álljanak.

Imrédy Szabolcs azt írja, céljuk, hogy a sétány a jövőben is „rendezett, élhető és mindenki számára kellemes hely maradjon – ahol jó sétálni, találkozni, kikapcsolódni. A következő időszakban tervek fognak készülni az út és a szakadó part közötti részre is, amit a lakossággal közösen fogunk megvitatni.”

Balatonakarattya, Kisfaludy sétány, Balaton

A valamivel több mint 1 kilométer hosszú Kisfaludy sétány a balatonakarattyai magasparton valóban ikonikus helyszín, a legszebb kilátások egyike nyílik innen a Balatonra „hosszában”, és eddig megúszta a térkövet és az aszfaltot is, az út murvás-földes, a hangulat nem épp „városias”. A Pénzcentrum azt írja: a sétány korábban a Balatoni Bringakör tervezett nyomvonalába tartozott, jogerős építési engedély is született 2020-ban, ám ez az engedély 2025-re lejárt.

Hogy a sétány sétány mivoltának megőrzéséhez és a bringakör ide rakásának kizárásához miért van szükség térkövezéshez, az az eddig nyilvánosságra került információkból nem derül ki egyértelműen.

A Pénzcentrum szerint a helyiek véleménye megoszlik, de sokan aggódnak. Egy olvasó a Facebookon írta: „Nekem úgy tetszik, ahogy van. Az emberek többsége inkább a füves részen tartózkodik. Ez jó ötlet volt, hogy ne lehessen autóval bejönni.”

Több helyi nyaralótulajdonos azt jelezte a lapnak, írja a lap, hogy a térkövezés nem jó irány, mert teljesen elveszi a sétány mostani, jellegzetes hangulatát. Inkább azt szeretnék, ha megőrizné eredeti, természetes jellegét, ahol a gyepes és fás részek dominálnak, és „ahol a séta, a pihenés és a páratlan balatoni panoráma maradna a fő élmény”.

Imrédy mindenesetre kommentekben is reagált a felvetésekre. Többek közt ezt írta: „Egy erdei úton vagy ösvényen valóban nincs helye szilárd burkolatnak, a Kisfaludy sétány azonban sétány funkciót lát el. Az is fontos, hogy az út a Magaspartnak kisebb részét foglalja el, mellette nagyméretű zöldsáv van, aminek a fejlesztése kizárólag zöldfelületként képzelhető el.”

Illetve ezt is: „Még egy fontos kiegészítés: a Testület nem a szürke, parkolókba való egyszerű térkőben gondolkodik, mert az valóban nem méltó a sétányhoz. Kizárólag kifejezetten minőségi, sétányra való térkő jöhet szóba. Ezek ára valóban magas, azonban több hete tárgyalunk annak érdekében, hogy jelentős kedvezményt érjünk el.”