Érdemi befolyása lehet a Szőlő utcai ügynek a pártpreferenciák alakulására

Rég volt olyan kézenfekvő magyarázat a pártpreferencia-mozgásnál, mint amit a novemberi és decemberi mérés között tapasztaltunk: a Szőlő utcai ügy – és nyomában a gyermekvédelem ügye – szokatlanul nagy figyelmet kapott a nyilvánosságban – írja elemzésében a 21 Kutatóközpont.

A közvélemény-kutató központ december 12. és 16. közötti mérése szerint – amely egyébként úgy találta, hogy megtört a Fidesz lendülete és nőtt a Tisza előnye – az ügyről valamivel többen hallottak, mint amit a korábbi adatsor mutatott. 48-ról 52 százalékra nőtt azok aránya, aki saját bevallásuk szerint sokat halottak róla, és mindössze 17 százalék azoké, akik semmit.

Noha a legnagyobb arányban az ellenzéki választóközönség értesült az eseményről, a téma korántsem maradt buborékban: a kormánypártiaknak mindössze 16, de még a pártnélkülieknek is csak a harmada állította, hogy nem hallott az ügyről. A Fidesz-szavazók 41, a pártnélküliek 27 százaléka kifejezetten sokan találkozott az eseménnyel, ami azt jelenti, hogy jelentős részüknél „legalábbis nem kizárt, hogy elgondolkodtatta őket”.

Fontos kérdése volt a felmérésnek, hogy melyik pártnak a győzelmére számítanak a választópolgárok. Ha az ellenzéki szavazók nem hisznek a győzelemi esélyben, az kisebb valószínűséggel fog bekövetkezni – olvasható az elemzésben –, erre jó példa a 2021-2022-es kampány, amikor decemberben már a teljes mintában kétharmad a Fidesz győzelmére számított, és csak egynegyednyi választó gondolta, hogy az ellenzéki közös lista győzedelmeskedik majd.

Négy évvel később, 2025 decemberében a helyzet teljesen kiegyenlített: egyaránt 31-31 százaléknyi válaszadó számít a Fidesz és a Tisza győzelmére, a nem tudom-mal válaszolók aránya pedig a négy évvel ezelőtti 14 százalékról 38 százalékra nőtt, a 21 Kutatóközpont mérései szerint ez az arány rekordmagas.