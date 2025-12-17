Felfüggesztették a Sziriza egyik EP-képviselőjét, mert leütött egy újságírót a kocsma előtt

Nikosz Pappasz görög európai parlamenti képviselőt felfüggesztették a baloldali Sziriza pártból, és az etikai bizottság elé utalják, miután Strasbourgban, egy bárban megtámadott egy újságírót. A Sziriza közleményében azt írta, hogy a párt elnöke, Szókratész Famellosz Pappaszt az Európai Parlamentben működő pártfrakcióból is felfüggesztette az elfogadhatatlan viselkedése miatt. A görög News24/7 hírportál munkatársa, Nikosz Giannopulosz szerdán tett rendőrségi feljelentést Strasbourgban a politikus ellen.

Az incidens kedd este, helyi idő szerint körülbelül 23:30-kor történhetett egy strasbourgi bárban. Az újságíró elmondása szerint amikor éppen elhagyni készült a helyet, Pappasz szándékosan felbuktatta a lábával, majd amikor ezt szóvá tette, Pappasz arra hívta ki, hogy menjenek ki az utcára, és „rendezzék a dolgot”. Aztán amikor az újságíró kifelé tartott a bárból, Pappasz hátulról kétszer fejbe ütötte, amitől elesett.

A görög kormány szóvivője támadás hírének nyilvánosságra kerülése után közleményt adott ki: „Ez az incidens egy újabb állomása annak a korábbi, becsmérlő és agresszív viselkedéssorozatnak, amelyet ez az EP-képviselő tanúsított, számos különböző áldozattal szemben, miközben pártja mindeddig a hallgatás és a politikai eltussolás taktikáját követte. Odáig kellett elmennie, hogy rákényszerítse a Szirizát a kizárására.” (Euronews/Documentonews)