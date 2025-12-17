Fokozzák a tahóterrort: már a tatabányai-readingi suttyó, Tiv Tivy is a fideszes propagandát tolja

idióta rekordok
Rég hódította meg ilyen oltári tahóság az internetet címmel mutattuk be közel egy évtizede az akkor legismertebb angliai magyar videóst, Tiv Tivyt.

Forrás

Deák Tivadar, aki Tatabányából vándorolt ki Readingbe, leginkább a levegőt püfölte, esetleg az időjárást vagy a muszlimokat szapulta, de a vásári komédiára emlékeztető videóiban elhangzó szövegekkel akkora hatást ért el, hogy Kasza Tibitől Hamvai P. G.-n át a Wellhelloig mindenki azt mondogatta, hogy: „Mi van, negatív?”, „szökik a málna”, „ostor ez a láb”, „alvilág ez a kéz” stb.

Kihasználva a hirtelen jött ismertséget, be is költözött a Való Világba a valóságshow nyolcadik szériájában, amiben Osváth Zsolt is szerepelt. Tiv Tivy bent meg is csalta az őt kint váró barátnőjét.

A jelenlegi Magyar Nemzet akkori megfelelője, a Magyar Idők akkoriban röviden fel is kapta Tiv Tivyt: A Való Világ szereplő komoly véleménye Sorosról és a migránsokról című cikkükben többek között idézték tőle azt a mondatot, hogy azért utálja a muzulmánokat, mert azok az emberek nemcsak nem tudnak, de nem is akarnak beilleszkedni Európába.

Ezek után volt érdekes megnézni a Való Világ egyik napjáról készített rövid klipet: a villában aznap egy külföldi állásinterjúra kellett jelentkeznie a villalakóknak, ehhez pedig elő kellett szedniük a nyelvtudásukat. Tivy négy év Anglia után így nyomta:

idióta rekordok propaganda tahóterror fidesz tahóság való világ tiv tivy youtuber tóth roland választás 2026 narancskommandó
POLITIKA

Csira bözsi néni Átt baszott a kakasal

Ritkán bukkan fel olyan tökéletes videó, mint ez a műalkotás, amely 1 perc 43 másodpercben gyönyörűen bemutatja nemcsak egyetlen kamasz egzsiztenciális válságát és totális kétségbeesését, hanem egyben tökéletes korrajzot fest a vidéki Magyarország mindennapjairól, reményeiről, kudarcairól.

Bede Márton
MŰVÉSZET

A Tisza-adó miatt levágják a Jézuska fejét – így állt össze totális kampánnyá az Indexen bemutatott tervhamisítvány

Rogán Antal megjegyzése, Finkelstein utódjának „kutatása”, az Index „bizonyítéka”, AI-kampányok a „kisállatok megadóztatásáról”, Fidesz-közeli celebek „felháborodása”, és végül az önmagát hitelesítő kamu – ezek kellettek az eddigi legnagyobb kampányhazugsághoz.

Herczeg Márk
POLITIKA

Semmi nem volt igaz abból, hogy tömegesen csaltak volna a katázók

Háromnegyed évvel a törvény elfogadása után volt hajlandó adatokat közölni a Pénzügyminisztérium.

Rényi Pál Dániel
PÉNZ

Már csak a csicskázó Ciggi hiányzott, hogy a fiatalokat is megszólítsa a Fidesz

A Post For Rent lassan leuralja a piacot: a NER-közeli influenszerügynökség arcai már nemcsak random netes tartalmakban, de a nagyobb kereskedelmi csatornákon, sőt, a moziban is ott vannak. T. Danny, Habony, Kkevin, Rogán, Jauri, Tiborcz, Pumped Gabo, Orbán, Valmar. Hesteg reklám, hesteg április.

Mészáros Juli, Benics Márk
belföld

Cooky az adózásról: Ami most van, jó, ahogy van! Nem szabad változtatni semmi!

A Fidesz-közeli celeb sajátos stílusban fogalmazta meg gondolatait a többkulcsos adóról.

Mészáros Juli
gondolatok

Orbán Viktor celeb szupercsapattal hív a békemenetre, jó?

Cooky, Gönczi, Vasvári, Szabó, Kucsera, Muri.

Bábel Vilmos
bulvár

A Mandiner főszerkesztő-helyettese támogató kommentelőket toboroz Cooky adópolitikai videója alá

Kacsoh Dániel a Digitális Polgári Körben kérte a többkulcsos adózásról hablatyoló rádiós melletti kiállást.

Herczeg Márk
idióta rekordok

Tahóterror van

Az egész rendszer arra épített eddig, hogy a legegyszerűbb, legönzőbb emberek legyenek felháborodva. És akik évek óta síkidegek, nem pont most fognak megnyugodni.

Herczeg Márk
vélemény

A tahóterror emberi megtestesülése: Tóth Roland, a „jóképű fideszes csávó”, aki taktikai mellényben szólítja fel távozásra az Európai Bizottság elnökét

A fideszes rendezvényeken futtatott NarancsKommandó méltó partnere lett a Vadhajtásoknak.

Herczeg Márk
idióta rekordok