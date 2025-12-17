Fokozzák a tahóterrort: már a tatabányai-readingi suttyó, Tiv Tivy is a fideszes propagandát tolja

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Rég hódította meg ilyen oltári tahóság az internetet címmel mutattuk be közel egy évtizede az akkor legismertebb angliai magyar videóst, Tiv Tivyt.

Deák Tivadar, aki Tatabányából vándorolt ki Readingbe, leginkább a levegőt püfölte, esetleg az időjárást vagy a muszlimokat szapulta, de a vásári komédiára emlékeztető videóiban elhangzó szövegekkel akkora hatást ért el, hogy Kasza Tibitől Hamvai P. G.-n át a Wellhelloig mindenki azt mondogatta, hogy: „Mi van, negatív?”, „szökik a málna”, „ostor ez a láb”, „alvilág ez a kéz” stb.

Kihasználva a hirtelen jött ismertséget, be is költözött a Való Világba a valóságshow nyolcadik szériájában, amiben Osváth Zsolt is szerepelt. Tiv Tivy bent meg is csalta az őt kint váró barátnőjét.

A jelenlegi Magyar Nemzet akkori megfelelője, a Magyar Idők akkoriban röviden fel is kapta Tiv Tivyt: A Való Világ szereplő komoly véleménye Sorosról és a migránsokról című cikkükben többek között idézték tőle azt a mondatot, hogy azért utálja a muzulmánokat, mert azok az emberek nemcsak nem tudnak, de nem is akarnak beilleszkedni Európába.

Ezek után volt érdekes megnézni a Való Világ egyik napjáról készített rövid klipet: a villában aznap egy külföldi állásinterjúra kellett jelentkeznie a villalakóknak, ehhez pedig elő kellett szedniük a nyelvtudásukat. Tivy négy év Anglia után így nyomta: