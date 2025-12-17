Gyerekrugdosó Szőlő utcai igazgató: „Szívügyemnek tekintettem ezt a munkát, azért a gyerekeket szerettem”

A tíz évvel ezelőtt készült videón látható verésen és rugdosáson kívül más Szőlő utcai javítóintézeti növendékek is arról számoltak be, hogy több munkatárs, rendészek és nevelők is rendszeresen bántalmazták őket fizikailag - derül ki a HVG által megszerzett ügyészségi dokumentumokból.

A volt Szőlő utcai fiúk novemberben, még a Juhász Péter által közzétett videók nyilvánosságra kerülése előtt tettek tanúvallomásokat - többek között ezek alapozhatták meg a későbbi letartóztatásokat.

Az egyik fiú, akit a HVG cikke Tamásnak nevez, arra a Kovács-Buna Károly későbbi megbízott igazgatóra is terhelő vallomást tett, akiről az asztalon átrángatós, földön rugdosós videó készült - ez a vallomás azonban egy másik, öt évvel későbbi esetről szó, Tamás ugyanis 2020-21 körül volt a Szőlő utca lakója.

„A nyakamnál fogva Károly bácsi felbaszott a falra”, majd „ahogy leengedett, leestem a földre, így kerültem le. (…) Ezután rugdosott össze. Erősen rúgott meg, a földön feküdtem magzatpózban összekuporodva az oldalamon, úgy rugdosott ötször-hatszor, a vállamon, kezemen, ahogy ért. Vérzett az orrom, csupa lila folt voltam, miután megrugdosott”

– idézi a HVG Tamás vallomását. A fiú, aki csecsemőkorától állami gondozásban élt, egyik nevelőszülőtől a másikhoz került, a javítóintézetbe pedig csoportos rablásban való részvétel és lopások miatt került, azt vallotta a rendőröknek, hogy a verés a csoport előtt, nyíltan zajlott, más nevelők szeme láttára. „Károly bácsi más gyerekeket is bántott a szemem előtt, őket is megrugdosta, megütötte” – mondta.

Fotó: Juhász Péter | Juhi / Youtube

A HVG a vallomás miatt elérte Kovács-Buna Károlyt is, éppen azon a napon, amikor a megbízott igazgató a botrány miatt végül beadta a felmondását - néhány nappal később pedig a rendőrség őt is őrizetbe vette. Kovács-Buna a HVG-nek azt mondta, hogy „készakarva, csak a bántalmazás kedvéért” nem bántalmazott senkit, ez ki van zárva”. Azzal érvelt, hogy „ez nem egy kisdedóvó”, a javítóintézetben „agresszív, fegyelmezetlen, durva” fiatalokkal kellett dolgozni, és „hát bizony időnként nagyon határozottan kellett ellenük fellépni”, de őt jó munkaerőnek tartották.

„Szívügyemnek tekintettem ezt a munkát, mert azért a gyerekeket szerettem, szerettem a gyerekek között lenni, úgy éreztem, hogy tudok nekik adni”

– mondta.

A Szőlő utcai javítóintézetben elkövetett súlyos visszaélések napfényre kerülése és Kovács-Buna agressziójának videója után a rendőrség decemberben látványos hatósági fellépésbe kezdett, az ellenzék az intézmény előtt tüntetett, a kormány pedig az áldozatokat is hibáztatva hirdetett rendpárti fellépést.