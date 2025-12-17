Jámbor András szerint éjfél utánra dugja a Fidesz a Szőlő utcáról szóló parlamenti vitát

Rendkívüli ülést tart a parlament szerda este a Szőlő utcai javítóintézetben történtekkel kapcsolatban. Ellenzéki képviselők – az egyaránt a Párbeszéd-frakcióban ülő Jámbor András, Szabó Tímea és Tordai Bence – két határozati javaslatot nyújtottak be, az egyik „a Szőlő utcai javítóintézetben elkövetett bűncselekmény-sorozat és rendszerszintű bántalmazások hátterét és kormányzati felelőseit feltáró eseti bizottság létrehozásáról”, a másik „a Szőlő utcai javítóintézetben történt gyermekbántalmazások kapcsán felmerülő kormányzati felelősség megállapításáról” szól.

Jámbor András szerdán ezt írta ki közösségi oldalán: „Éjfél utánra dugja a Fidesz a Parlamentben, az általam kezdeményezett Szőlő utcáról szóló vitát! Ez felér egy vallomással!”

A Szőlő utcai javítóintézet Budapesten Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A parlamenti ülés a közzétett napirend szerint 18 órakor kezdődne, napirend előtti felszólalásokkal, majd határozathozatalokkal, utána jöhet a szóban forgó határozati javaslatok vitája, amelyre elvileg több óra is juthat.

A 24.hu kérdésére Jámbor azt mondta, a képviselőknek szerdán elküldött felszólalási jegyzékből következtettek arra, hogy az Országgyűlés délelőtti ülése elhúzódik, emiatt a Szőlő utcai ügy vitája még tovább, akár éjfél utánra tolódhat.

A parlament délelőtti ülése délután fél 3-kor még javában tart.