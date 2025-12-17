Karácsonyig ki se mászunk a ködös hidegpárna alól

Folytatódik a ködös, párás idő, az Időkép előrejelzése szerint szerdán maximum 2 fok várható. Sőt, úgy tűnik, a következő egy hétben, egészen karácsonyig mást se fogunk látni, csak szürke ködöt.

Csütörtökön is túlnyomóan borongós, szürke időben lesz részünk, de még egy kis gyenge eső is előfordulhat. Pénteken mondjuk délen egy kis eséllyel picit kisüthet a nap, de az ország nagy részén továbbra is borongós, ködös, szürke idő várható. Igaz, ekkor már akár 12 fok is lehet. Már ott, ahol kisüt a nap.

A hétvége is szürkén indul, és az Időkép előrejelzése szerint marad is felettünk a hidegpárna egészen karácsonyig.