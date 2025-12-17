Kiderült, hogy van egy harmadik magyar származású áldozata a Bondi Beach-i terrortámadásnak

Izraelben nyilvánosságra hozták az ausztráliai antiszemita terrortámadás harmadik magyar származású áldozatának nevét – írja az MTI.

Edith Brutman, lánykori nevén Markovics Edit a kárpátaljai Nagyszőlősön született 1946-ban. Ausztráliában a Bné Brit zsidó szervezet helyi csoportjában az előítélet- és diszkriminációellenes bizottság alelnöke volt. Izraeli barátja az MTI-nek elmondta, hogy 1965-ben Nagyszőlősről az elsők között hagyta el a Szovjetuniót, családjával Ausztráliába költözött ottani rokonokhoz.

„Szeretett Editünk olyan nő volt, aki minden egyes nap az emberséget választotta. Előítéletekre elvekkel, megosztottságra szolgálattal válaszolt. Családunk mély gyászban van, de azt kérjük, hogy az élete maradjon meg emlékezetünkben, s ne az értelmetlen erőszak, amely elvette tőlünk” – áll családja közleményében.

Korábban kiderült, hogy két magyar származású áldozata is van a Bondi Beach-en történt merényletnek: a szintén kárpátaljai, 1947-ben Ungváron született Weitzen Tibor, aki 1972-ben vándorolt ki Izraelbe a Szovjetunióból. A másik magyar származású áldozat a nyolcvankét éves Pogány Mária volt, aki a Felvidékről, Komáromból vándorolt ki Ausztráliába.