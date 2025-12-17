Kitüntették Lázár házi tervezőjét és volt miniszteri biztosát a magyar építészet napján

A közösségi médiában gratulált Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter a magyar építészet napja alkalmából díjazott építészeknek és szakembereknek.

A Pro Architectura-díjasok között egy sok szempontból ismerős név is felbukkant, Katona András teljesítményét – Zakariás Andráséval és Zakariás Tamáséval együtt – a geszti Tisza-kastélyegyüttes rehabilitációjáért ismerték el.

Fotó: Bankó Gábor/444

Katona 2016 és 2018 között miniszteri biztos volt – a józsefvárosi Palotanegyed megújítását felügyelte –, azóta a Lázárhoz és minisztériumához kapcsolódó projektek soránál szerepelt tervezőként. „Minő véletlen: Lázár házi tervezője és volt miniszteri biztosa lehet a debreceni pusztába száműzött Közlekedési Múzeum tervezője is” – írtuk alig két héttel ezelőtt, amikor kiderült, hogy a Katona tulajdonában álló DAW Építész Stúdió Kft. győzött a kapcsolódó pályázaton.

A Lázár Jánoshoz kötődő Mezőhegyesi Ménesbirtok sportcsarnokát is a Daw Építész Stúdió tervezte, a létesítmény 3,3 milliárd forintból valósult meg.