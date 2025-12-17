Lázárék szerint súlyosan ellentétes az állam érdekeivel, ha valaki a Stragabbal köt szerződést

Miután kedden készre jelentette a Strabag az M30-as gyorsfogalmi út 39. kilométerének térségében kialakult rézsűcsúszást okozó hiba garanciális javítását, a Lázár János által vezetett Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) szerda este nyilatkozattételre szólította fel az osztrák építőcéget, hogy vállaljon írásos garanciát az általa megtervezett, és az általa választott technológia alapján elvégzett javításokra az M30-on. A minisztérium szerint Strabag ennek nem tett eleget, „sőt kifejezetten tagadja a hibás teljesítés tényét. Egyértelmű, hogy a Strabag továbbra sem vállal felelősséget a saját munkájáért”.

Ez az a szakasz, amelynek hirtelen komoly politikai hírneve lett, amikor Lázár János ÉKM-vezér kijelentette: „A Strabag átbaszott minket”. Az M30-as autópálya általuk 40 milliárd forintért épített szakaszát csak 2021-ben adták át, de már 2024 februárjában le kellett zárni, mert Szikszónál az egész töltés megcsúszott, és az aszfalt szétrepedt egy 150 méteres szakaszon. Lázár szerint a Strabagé a felelősség.

Lázár minisztériuma olyan javítást várt el, amiért a kivitelező Strabag teljes körű, írásos felelősséget vállal és garantálja, hogy ez a hiba pár hónapon belül nem fog újra megismétlődni. Ezért az Építési és Közlekedési Minisztérium döntött a Strabag által nyújtott bankgarancia lehívásáról. „Az M30-as autópálya építése során elkövetett hibákért való teljes felelősség a Strabagot terheli. Amennyiben az elkövetkező hónapokban vagy években ugyanilyen vagy hasonló hiba fordul elő, ami miatt az autópályát ismételten le kell zárni, azért a Strabagnak kell teljes körűen felelnie.” Majd a minisztérium felhívta valamennyi, közpénzekkel gazdálkodó szervezet figyelmét,