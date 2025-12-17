Magyar Péter a Fővárosi Törvényszéktől kéri, hogy tiltsák meg a Bors különszámának terjesztését

„Hétfőn a Fővárosi Törvényszékhez fordultam és kértem, hogy azonnali hatállyal tiltsa el a bíróság a Bors című kormányzati szennylapot attól, hogy az adófizetők pénzén totális hazugságokat terjesszenek 4 millió példányban az országban” – írja Facebook-posztjában Magyar Péter, aki ebben az esetben feltehetően nem a Bors háborús különszámára gondolt, hanem arra, a még meg sem jelent különszámra, amivel a Magyar Hang szerint 4 millió példányban „támadják” majd a postaládákat.

Az új számban a Fidesz által komolyan gondolt, a Tisza állítólagos megszorítócsomagjáról írnak majd, és a terv szerint minden családhoz eljuttatják a lapot.

„Ahogy az ismert, korábban több bíróság kimondta, hogy a kormánypropaganda totális hazugságokat terjeszt a TISZA-ról. A hatalom retteg és ezért most szintet léptek és egymilliárd forint közpénzen akarják eljuttatni 16 oldalon az Orbánék által írt elképesztő hazugságokat minden háztartásba” – írja bejegyzésében Magyar Péter, aki szerint „a bíróságnak haladéktalanul döntenie kell az ügyben és el kell tiltania Orbánékat a Bors nevű szennylap terjesztésétől”.