Maruzsa a TikTok-videóról: Éreztem a zsigereimben, hogy én meglennék nélküle, de engedtem a fiatalság kérésének

„...ilyen ez a popszakma, sajnos, legalább Nektek is tanulság. Én éreztem a zsigereimben, hogy én meglennék nélküle, de engedtem a fiatalság kérésének. :)”

– ezt Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár írta abban, a Telexhez is eljutott levélben, amit az Országos Diáktanács egyik tagjának küldött, miután megírtuk, hogy az Országos Diáktanács egy olyan videót tett közzé, amiben a köznevelésért felelős államtitkár sorfalat álló lányok között sétál, miközben Weeknd Lost in the Fire című zenéje szól, aminek dalszövege így hangzik: „I wanna fuck you slow with the lights on”, vagyis „Lassan akarlak megdugni, felkapcsolt lámpáknál”.

A levélben Maruzsa azt írta, nem figyelte, hogy milyen szövege van a zenének, „ott a helyszínen az sem tűnt fel, hogy bármilyen zene szólt, bár lehet, hogy utólag lett alávágva, már mindegy is”. Azt is hozzátette még, hogy általában elég óvatos szokott lenni, „láthatóan van is miért”, ha egy olyan ártatlan dologból, mint ez, ilyet sikerült kihozni.

Az Országos Diáktanács szerint „félreértelmezések” és „túlértelmezések” jelentek meg a videó kapcsán, amit szinte azonnal töröltek, miután írtunk róla.