Megszakadt Németh Balázs nagy sorozata, amiben naponta elmondta, hogy miért szavaz a Fideszre

Nagy vállalást tett Németh Balázs november 13-án, 150 nappal a választás előtt. A Fidesz-frakció szóvivője bejelentette, hogy naponta elárul egy okot, hogy miért szavaz majd a munkáltatójára. „A lista naponta bővül egészen április 12-ig!” - ígérte.

Fotó: Németh Balázs/Facebook

30 napon át tolta is ezeket a videókat a számos más videó között, még vasárnap is jött a napi OK.

Vasárnap óta azonban csak a számos más videó élesedett a Tiszáról, Brüsszelről, meg a Tiszáról és Brüsszelről, de a Fidesz dicsérte beragadt.

Eltelt a hétfő, semmi. Eltelt a kedd, semmi. Most szerda kora délután van. A nagy sorozat már biztosan megszakadt, pedig azért 120 rész még hátra van.

Németh Balázst kitartását, lendületét ismerve egészen biztosan pótolja majd a kieső részeket.

Ki mit tippel?