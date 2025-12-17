Nagy-Britannia újra csatlakozott az Erasmus-programhoz

A brit hallgatók a Brexit óta először vehetnek részt az Európai Unió Erasmus-programjában, miután a brit kormány 570 millió fontos költséggel visszalépett a programba. Vagyis a brit hallgatók akár egy teljes tanévet is eltölthetnek európai egyetemeken a brit diplomájuk részeként, külön díjak megfizetése nélkül, miközben a brit egyetemek is azonos feltételekkel fogadhatnak európai hallgatókat. A hivatalosan Erasmus+ néven ismert program 2027-től nyílik meg újra az oktatás, a szakképzés, a kultúra és a sport területén érintettek számára.

A brit kormány tervei szerint az első évben akár 100 ezer ember nyerhet a programmal. Jacqui Smith készségfejlesztési miniszter „rendkívüli öröméről” beszélt, hozzátéve: „Azok a lehetőségek, amiket ez sok fiatal számára megnyit, ezt a napot igazán, igazán jó nappá teszik, és jól mutatják, milyen előnyökkel jár a brit emberek számára a kormány elkötelezettsége az EU-val való kapcsolatok újraindítása mellett.” Szerinte amit a brit hallgatók számára kialkudtak, az kiegyensúlyozottabb ahhoz képest, amit az EU kap, főleg abban a tekintetben, hogy mennyire tudnak az uniós hallgatók az Egyesült Királyságba menni.

Az Egyesült Királyság 2020-ban, a Brexit után lépett ki az Erasmusból. Boris Johnson akkori miniszterelnök azzal indokolta a döntést, hogy a program nem nyújt megfelelő ár-érték arányt. Azóta az északírországi egyetemisták Írország kormányának támogatásával továbbra is hozzáférhetnek a programhoz. (Guardian)