Navracsics és Lázár még mindig nem állnak szóba egymással

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter a mai napig nincs beszélő viszonyban Lázár János építési és közlekedési miniszterrel. Az összeveszés oka, hogy tavaly februárban a Lázárhoz közeli Promenádon „A buzizó polgármester és az »európai fideszes« meleg kézfogásai” címmel háborogtak azon, hogy Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter többször kezet rázott Márki-Zay Péterrel, ráadásul még rezsitámogatást és egyéb fejlesztési forrásokat is ígért neki. Pár nappal később a fideszes lap már azzal vádolta Navracsicsot, hogy „tudatos építkezésbe kezdett, olyan, »európai fideszesnek« akar látszani, aki a kormánypárti és ellenzéki politikusokat szigorúan azonos mércével méri”. Navracsics arra gyanakodott, hogy Lázár íratta ellene a névtelen cikkeket. A Navracsicsot gyalázó cikkeket a Promenád külön hirdette a Facebookon, összesen 2,2-2,5 millió forintot költöttek a terjesztésükre. Amikor a támadássorozat miatt a parlamentben kérdőre vonta Lázárt, a miniszter egyszerűen faképnél hagyta Navracsicsot.

Navracsicsban annyi tüske maradt, hogy idén júniusban arról beszélt, nemcsak Mészáros Lőrinc és Tiborcz István életvitele árt a Fidesznek, hanem Lázár Jánosé is. A konfliktusról a miniszter a közmédiának azt mondta, még mindig nincs beszélő viszonyban Lázárral. „Nem kért bocsánatot, hogy mondjam... Ha valaki a párttársa ellen 1,5 millió forintban hirdet, akkor ott nincs sok bocsánatkérés meg beszélgetés” -mondta Navracsics. Majd felemlegette, hogy 2022 nyarán Lázár is kezet fogott Márki-Zay Péterrel. Azt mondta, Lázár János részéről nem is lát igyekezetet a viszony rendezésére. „De ez rendben van, ő ilyen ember, én meg olyan ember vagyok.”

Navracsics, akinek korábban az volt a feladata, hogy megszerezze a befagyasztott uniós forrásokat, azzal számol, hogy ha 2026-ben újra nyer a Fidesz, akkor le tudnak ülni tárgyalni az Európai Bizottsággal. „Szerintem a tárgyalások fordulópontja az áprilisi választások lesznek. Az Európai Bizottság ma szemmel láthatóan arra tesz, hogy nem a Fidesz-KDNP nyeri meg a választást, hanem egy másik kormány alakul. A lengyel forgatókönyv szerint akarnak eljárni, ami szerintem mélyen erkölcstelen, de ez az ő dolguk. Az Európai Bizottság szemmel láthatólag arra vár, hogy a választások valamilyen fordulatot hozzanak. Nekem meggyőződésem, hogy nem fognak ilyen értelemben fordulatot hozni. Tehát áprilisban, a választások után le kell ülnie a kormánnyal, és tárgyalni kell arról, hogy akkor hogyan tudunk hozzáférni azokhoz az uniós forrásokhoz, amiket meggyőződésem, hogy politikai alapon zártak el tőlünk.” Azzal számol, hogy ekkor azt az 1 milliárd eurót is vissza tudják hozni, amit épp most veszítünk el a határidőből való kicsúszás miatt.