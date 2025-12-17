Nick János a Szőlő utcai javítóintézet új igazgatója, rövid időn belül ő már a negyedik

December 18-ai hatállyal Nick Jánost nevezték ki a Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának – tájékoztatta a Telexet a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága.

Mint a lap írja, a javítóintézetek irányítása és felügyelete december 10-től a büntetés-végrehajtási szervezethez került, az országos parancsnok felügyelete alá. Mostantól a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka nevezheti ki a javító-nevelő intézetek igazgatóit, aki aktuálisan Nick János lett. Nick János 2012-ben kezdett dolgozni a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei gyermekvédelmi központban.

A Szőlő utcai javítóintézetet hosszú időn át Juhász Péter Pál vezette, akit májusban vettek őrizetbe, majd tartóztatták le, bűncselekmények sorával vádolják. A helyére Kovács-Buna Károly korábbi igazgatóhelyettest nevezték ki, akit többek között fiatalkorúak bántalmazásával és a fiktív foglalkoztatásban való segédkezéssel vádolnak, szintén őrizetben van. Őt Varga László Balázs, a Debreceni Javítóintézet korábbi igazgatóhelyettese váltotta, ám miután róla is kiderült, hogy súlyos ügyekben lehet érintett, neki is távoznia kellett.

