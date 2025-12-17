Nick János a Szőlő utcai javítóintézet új igazgatója, rövid időn belül ő már a negyedik

December 18-ai hatállyal Nick Jánost nevezték ki a Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának – tájékoztatta a Telexet a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága.
Mint a lap írja, a javítóintézetek irányítása és felügyelete december 10-től a büntetés-végrehajtási szervezethez került, az országos parancsnok felügyelete alá. Mostantól a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka nevezheti ki a javító-nevelő intézetek igazgatóit, aki aktuálisan Nick János lett. Nick János 2012-ben kezdett dolgozni a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei gyermekvédelmi központban.
A Szőlő utcai javítóintézetet hosszú időn át Juhász Péter Pál vezette, akit májusban vettek őrizetbe, majd tartóztatták le, bűncselekmények sorával vádolják. A helyére Kovács-Buna Károly korábbi igazgatóhelyettest nevezték ki, akit többek között fiatalkorúak bántalmazásával és a fiktív foglalkoztatásban való segédkezéssel vádolnak, szintén őrizetben van. Őt Varga László Balázs, a Debreceni Javítóintézet korábbi igazgatóhelyettese váltotta, ám miután róla is kiderült, hogy súlyos ügyekben lehet érintett, neki is távoznia kellett.
A Szőlő utcai javítóintézet körüli ügyek állását ebben a cikkünkben igyekeztünk rendszerezni nemrégiben.
Varga László Balázst múlt héten nevezték ki. Az előző megbízott igazgató, Kovács-Buna Károly az után mondott le, hogy kikerült róla egy videó, amin durván bántalmazott egy gyereket.
Két igazgatót visznek el egymás után egy állami intézményből? 14 éven át alig titkoltan garázdálkodik egy sötét, aljas baromarc az embereivel a gyerekvédelmi rendszerben, és nem történik semmi? Amit erre a kormány mondani képes, attól végképp lefejeled az asztalt.