Orbán azt mondta, hogy a befagyasztott orosz vagyon kérdése lekerült az EU-csúcs napirendjéről, de ennek egyelőre semmi nyoma sincs

Orbán Viktor röviden nyilatkozott újságíróknak a Patrióták Európáért pártcsalád brüsszeli találkozója előtt.

Amikor szóba került a csütörtöki EU-csúcs legfontosabb témája, az Európai Unióban befagyasztott orosz vagyon felhasználásának kérdése, a miniszterelnök nagyon furcsa kijelentést tett:

„Ha jól informáltak, de ellenőriznem kell az információt, akkor Ursula von der Leyen kijelentette, hogy a befagyasztott orosz vagyon kérdése nem lesz holnap napirenden."

Azért nagyon furcsa Orbán kijelentése, amit idézett az MTI, és ami mostanra a propagandamédiában is több helyen megjelent, mert Ursula von der Leyen nem mondott olyat, hogy a téma lekerült volna a napirendről. Ennek módosításáról egyébként nem is az Európai Bizottság elnöke dönt. Von der Leyen szerda délelőtt az Európai Parlamentben pont azt hangsúlyozta, hogy az EU-nak el kell döntenie, hogyan finanszírozza tovább Ukrajnát.

A politikusoknak a mostani EU-csúcson kell eldönteniük, hogy felhasználják-e az EU területén befagyasztott 210 milliárd eurónyi orosz vagyont Ukrajna finanszírozására. A tervet azonban többen ellenzik, köztük a vagyon legnagyobb részét kezelő Belgium. Bár matematikailag az ellenzők kihagyása nélkül is dönthetnének a kérdésben a tagállamok, ha a belgákat nem tudják meggyőzni, valószínűleg nem lesz megállapodás.