Reggel 4 Digitális Polgári Hírlevél

A 444 kalendárium 16. napján arról írtunk, amikor kincstárépületen, műemléki ingatlanon és Kósa Lajoson keresztül kutattunk az MNB-s milliárdok után.
Magyar Péter – aki egy gyermekotthonnál átadta az ajándékokat, amelyet a hétvégi tüntetés résztvevői dobtak össze – azt mondta, annyian írnak neki, hogy a Tisza Párt hotline-t indít bántalmazott gyerekeknek. Nem sokkal később megjelent az adatvédelmi hatóság a párt irodájában.
A Szőlő utcában az igazgató osztotta a büntetést és a csokit is: a javítóintézet elvileg máig érvényes házirendjéből kiderül, hogy az igazgató mekkora hatalommal rendelkezett a növendékek felett.
Orbán Viktor szerint Vlagyimir Putyin elárulta neki, megjegyzik, hogy ki hogyan szavaz majd az EU-csúcson a befagyasztott orosz vagyonról: a magyar kormányfő nyugodtan alhat, aki viszont nem az oroszoknak kedvezően szavaz, erőteljes válaszlépés elé néz.
Mégsem nyitják meg az M30-ast, Lázár János minisztériuma szerint a Strabag nem hajlandó garanciát vállalni a munkájáért, pedig délután még úgy volt, hogy másnap megnyitják a szakaszt, ahol Lázár szerint átbaszta a minisztériumot a Strabag.
Az év végén 400 milliárd forintnyi EU-s támogatást bukik el Magyarország, a fejlesztési pénzek egy részét ugyanis csak bizonyos határidőig lehetett volna lehívni, de a jogállamisági aggályok miatt ezt Magyarország nem tudja megtenni.
Donald Trump kabinetfőnöke szerint az elnök egy alkoholista személyiségjegyeit mutatja, Vance pedig az összeesküvés-elméletek híve: Susie Wiles a Vanity Fairben megjelent interjúsorozatban nem túl kedvező képet fest főnökéről, aki személyes bosszúvágyból kezdeményez büntetőeljárásokat politikai ellenfeleivel szemben, és hazudott, amikor azt mondta, Bill Clinton is járt Epstein szigetén.
Trump 10 milliárd dolláros kártérítési pert indított a BBC ellen: az amerikai elnök egy korábbi beszédének megszerkesztése miatt rágalmazással, valamint egy kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó jogszabály megsértésével vádolja a brit csatornát, mindkét pontban 5–5 milliárd dollárt követel.
A Kreml szerint kizárólag akkor lesz karácsonyi tűzszünet, ha sikerül megkötni a békemegállapodást, máskülönben Ukrajna csak felkészülne a háború folytatására.
Együtt, de Magyarország nélkül kérnek több pénzt az Oroszország elleni védelemre az EU keleti határán fekvő országok: esélyes, hogy a nyolc ország politikai súlyát is be fogja vetni Brüsszelben azért, hogy a következő hétéves költségvetés egy részét kifejezetten nekik különítsék el.
2022-ben még az NB II.-ből is volt játékos az Afrika-kupán, most senki: hová tűntek azok a jó kis afrikaiak az NB I.-ből?
A javában zajló PDC darts-vb toronymagas esélyese a címvédő-világelső Luke Littler, de kihívóból így is akad elég, izgalmasabb és szórakoztatóbb lehet a torna, mint bármikor.
Féléves unokája lesz a Fővárosi Állatkert népszerű pusztai macskájának új párja, ami nem gyakori, de nem is példátlan dolog a manulok és az állatkertek világában.
Hosszú évek óta foglalkoztunk azzal, hogy a Matolcsy-féle MNB körül egészen sötét dolgok történtek. 2025-ben szintet lépett az ügy, és hivatalosan is ez lett az elmúlt évek egyik legsúlyosabb politikai- és bűnügye, aminek számos elképesztő száláról írtunk ebben az évben is.
Bayer Zsolt nyilvánvalóan nem követi a fiatalok megértésére felszólító Orbán Viktor és a tiktokozni képtelen jelöltjeit lecserélő Fidesz munkásságát.
A DPK „azoknak szól, akik értékelik az őszinte beszédet, a vitát, a közösségi gondolkodást”.
Az államtitkár azt írta, a videót „a diákok maguk készítették, a saját telefonjukon, közpénz bármiféle felhasználása nélkül”.
120 milliárdos befektetési alapja beolvad a Hold portfóliójába.
Leginkább Budapest és környéke érintett a káoszban, a cég azt állítja, rajta vannak az ügyön.
Született egy Tordainak kedvező ítélet, de ez a kormányhivatal vezetőjét nem érdekli.
Lai várhatóan életfogytiglani börtönbüntetést kap majd a nemzetbiztonsági törvény megsértése miatt.
„Az értelmes projekteknek össze kellene kötniük az embereket, nem megosztaniuk” – írta Jared Kushner befektetési cége a megosztó projektről.
Már több mint 600 milliárd dollárja van az X-es csávónak, de miért ne lenne 1 billiója?
Az alapítványa szerint Narges Mohammadit kétszer is sürgősségire kellett szállítani, miután civil ruhás ügynökök gumibottal támadtak a fejére és a nyakára.
Egy új javaslat szerint mégsem kéne teljesen leállni 2035-re a benzinről és a dízelről, maradhat valamennyi hibrid is a gyártósorokon.
A keddi pozsonyi tüntetést a Progresszív Szlovákia szervezte, de felszólalt Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke is.
A javában zajló PDC darts-vb toronymagas esélyese a címvédő-világelső Luke Littler, kihívóból azonban így is akad elég, izgalmasabb és szórakoztatóbb lehet a torna, mint bármikor. Ráadásul magyar játékosnak is szurkolhatunk.
Féléves unokája lesz a Fővárosi Állatkert népszerű pusztai macskájának új párja - tudta meg a 444. Ez nem gyakori, de nem is példátlan dolog a manulok és az állatkertek világában. Szegény öreg Bohustól még egy almot várnak.
Ollózást és skorpiórúgást díjazott a FIFA.