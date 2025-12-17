Reggel 4 Digitális Polgári Hírlevél

Jó reggelt! Ez a napindító hírlevelünk (és nem az egyedüli), benne az elmúlt nap legfőbb anyagaival.

A 444 kalendárium 16. napján arról írtunk, amikor kincstárépületen, műemléki ingatlanon és Kósa Lajoson keresztül kutattunk az MNB-s milliárdok után.

BELFÖLD

Magyar Péter – aki egy gyermekotthonnál átadta az ajándékokat, amelyet a hétvégi tüntetés résztvevői dobtak össze – azt mondta, annyian írnak neki, hogy a Tisza Párt hotline-t indít bántalmazott gyerekeknek. Nem sokkal később megjelent az adatvédelmi hatóság a párt irodájában.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A Szőlő utcában az igazgató osztotta a büntetést és a csokit is: a javítóintézet elvileg máig érvényes házirendjéből kiderül, hogy az igazgató mekkora hatalommal rendelkezett a növendékek felett.

Orbán Viktor szerint Vlagyimir Putyin elárulta neki, megjegyzik, hogy ki hogyan szavaz majd az EU-csúcson a befagyasztott orosz vagyonról: a magyar kormányfő nyugodtan alhat, aki viszont nem az oroszoknak kedvezően szavaz, erőteljes válaszlépés elé néz.

Bayer Zsolt szerint a mihaszna Z-generáció a TikTokon törli el a múltat – miközben a Fidesz épp tiktokozásra képzi a jelöltjeit.

Jön a Lázárinfó Digitális Polgári Kör.

Maruzsa Zoltán nem tudta, milyen zenét használnak a TikTok-videóhoz, de szerencsétlen választásnak tartja.

GAZDASÁG

Mégsem nyitják meg az M30-ast, Lázár János minisztériuma szerint a Strabag nem hajlandó garanciát vállalni a munkájáért, pedig délután még úgy volt, hogy másnap megnyitják a szakaszt, ahol Lázár szerint átbaszta a minisztériumot a Strabag.

Munkagépek dolgoznak az M30-as autópálya Tornyosnémeti-országhatár közötti szakaszának építésén Tornyosnémeti határában 2016. július 5-én. Fotó: Vajda János/MTI

Az év végén 400 milliárd forintnyi EU-s támogatást bukik el Magyarország, a fejlesztési pénzek egy részét ugyanis csak bizonyos határidőig lehetett volna lehívni, de a jogállamisági aggályok miatt ezt Magyarország nem tudja megtenni.

Zsiday Viktor befejezi portfóliókezelői pályafutását.

A DPD sajnálja, hogy a karácsonyi időszakban minden tizedik csomag késni fog.

Tordai Bence szerint nem bontják el a házát, Sára Botond szerint dehogynem.

TRUMP

Donald Trump kabinetfőnöke szerint az elnök egy alkoholista személyiségjegyeit mutatja, Vance pedig az összeesküvés-elméletek híve: Susie Wiles a Vanity Fairben megjelent interjúsorozatban nem túl kedvező képet fest főnökéről, aki személyes bosszúvágyból kezdeményez büntetőeljárásokat politikai ellenfeleivel szemben, és hazudott, amikor azt mondta, Bill Clinton is járt Epstein szigetén.

Susie Wiles nézi Donald Trumpot a Fehér Házban 2025. október 17-én. Fotó: Tom Brenner/AFP

Trump 10 milliárd dolláros kártérítési pert indított a BBC ellen: az amerikai elnök egy korábbi beszédének megszerkesztése miatt rágalmazással, valamint egy kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó jogszabály megsértésével vádolja a brit csatornát, mindkét pontban 5–5 milliárd dollárt követel.

Trump arra kérte a kínai elnököt, engedje szabadon az elítélt hongkongi demokráciapárti médiamágnást, Jimmy Lait.

Trump veje visszalépett, nem építenek hotelt Belgrádban a jugoszláv hadsereg lebombázott központjának helyére.

KÜLFÖLD

A Kreml szerint kizárólag akkor lesz karácsonyi tűzszünet, ha sikerül megkötni a békemegállapodást, máskülönben Ukrajna csak felkészülne a háború folytatására.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnöki hivatal szóvivője Fotó: Anton Vaganov/AFP

Együtt, de Magyarország nélkül kérnek több pénzt az Oroszország elleni védelemre az EU keleti határán fekvő országok: esélyes, hogy a nyolc ország politikai súlyát is be fogja vetni Brüsszelben azért, hogy a következő hétéves költségvetés egy részét kifejezetten nekik különítsék el.

Már több mint 600 milliárd dollárja van a világ leggazdagabb emberének.

Annyira megverték az iráni Nobel-békedíjast a letartóztatásakor, hogy kórházba kellett vinni.

Az EU visszatáncol a belső égésű motorok teljes betiltásából.

Ezrek tüntettek Pozsonyban a magyarellenes törvényeket is tartalmazó salátatörvény miatt.

EGYÉB

2022-ben még az NB II.-ből is volt játékos az Afrika-kupán, most senki: hová tűntek azok a jó kis afrikaiak az NB I.-ből?

Fotó: DANIEL BELOUMOU OLOMO/AFP

A javában zajló PDC darts-vb toronymagas esélyese a címvédő-világelső Luke Littler, de kihívóból így is akad elég, izgalmasabb és szórakoztatóbb lehet a torna, mint bármikor.

Féléves unokája lesz a Fővárosi Állatkert népszerű pusztai macskájának új párja, ami nem gyakori, de nem is példátlan dolog a manulok és az állatkertek világában.

Argentin futballista kapta a Puskás-díjat, mexikói játékos a díj női megfelelőjét.

