Reggel 4 Digitális Polgári Hírlevél

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Jó reggelt! Ez a napindító hírlevelünk (és nem az egyedüli), benne az elmúlt nap legfőbb anyagaival.

A 444 kalendárium 16. napján arról írtunk, amikor kincstárépületen, műemléki ingatlanon és Kósa Lajoson keresztül kutattunk az MNB-s milliárdok után.

BELFÖLD

Magyar Péter – aki egy gyermekotthonnál átadta az ajándékokat, amelyet a hétvégi tüntetés résztvevői dobtak össze – azt mondta, annyian írnak neki, hogy a Tisza Párt hotline-t indít bántalmazott gyerekeknek. Nem sokkal később megjelent az adatvédelmi hatóság a párt irodájában.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A Szőlő utcában az igazgató osztotta a büntetést és a csokit is: a javítóintézet elvileg máig érvényes házirendjéből kiderül, hogy az igazgató mekkora hatalommal rendelkezett a növendékek felett.

Orbán Viktor szerint Vlagyimir Putyin elárulta neki, megjegyzik, hogy ki hogyan szavaz majd az EU-csúcson a befagyasztott orosz vagyonról: a magyar kormányfő nyugodtan alhat, aki viszont nem az oroszoknak kedvezően szavaz, erőteljes válaszlépés elé néz.

  • Bayer Zsolt szerint a mihaszna Z-generáció a TikTokon törli el a múltat – miközben a Fidesz épp tiktokozásra képzi a jelöltjeit.
  • Jön a Lázárinfó Digitális Polgári Kör.
  • Maruzsa Zoltán nem tudta, milyen zenét használnak a TikTok-videóhoz, de szerencsétlen választásnak tartja.

GAZDASÁG

Mégsem nyitják meg az M30-ast, Lázár János minisztériuma szerint a Strabag nem hajlandó garanciát vállalni a munkájáért, pedig délután még úgy volt, hogy másnap megnyitják a szakaszt, ahol Lázár szerint átbaszta a minisztériumot a Strabag.

Munkagépek dolgoznak az M30-as autópálya Tornyosnémeti-országhatár közötti szakaszának építésén Tornyosnémeti határában 2016. július 5-én.
Fotó: Vajda János/MTI

Az év végén 400 milliárd forintnyi EU-s támogatást bukik el Magyarország, a fejlesztési pénzek egy részét ugyanis csak bizonyos határidőig lehetett volna lehívni, de a jogállamisági aggályok miatt ezt Magyarország nem tudja megtenni.

  • Zsiday Viktor befejezi portfóliókezelői pályafutását.
  • A DPD sajnálja, hogy a karácsonyi időszakban minden tizedik csomag késni fog.
  • Tordai Bence szerint nem bontják el a házát, Sára Botond szerint dehogynem.

TRUMP

Donald Trump kabinetfőnöke szerint az elnök egy alkoholista személyiségjegyeit mutatja, Vance pedig az összeesküvés-elméletek híve: Susie Wiles a Vanity Fairben megjelent interjúsorozatban nem túl kedvező képet fest főnökéről, aki személyes bosszúvágyból kezdeményez büntetőeljárásokat politikai ellenfeleivel szemben, és hazudott, amikor azt mondta, Bill Clinton is járt Epstein szigetén.

Susie Wiles nézi Donald Trumpot a Fehér Házban 2025. október 17-én.
Fotó: Tom Brenner/AFP

Trump 10 milliárd dolláros kártérítési pert indított a BBC ellen: az amerikai elnök egy korábbi beszédének megszerkesztése miatt rágalmazással, valamint egy kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó jogszabály megsértésével vádolja a brit csatornát, mindkét pontban 5–5 milliárd dollárt követel.

  • Trump arra kérte a kínai elnököt, engedje szabadon az elítélt hongkongi demokráciapárti médiamágnást, Jimmy Lait.
  • Trump veje visszalépett, nem építenek hotelt Belgrádban a jugoszláv hadsereg lebombázott központjának helyére.

KÜLFÖLD

A Kreml szerint kizárólag akkor lesz karácsonyi tűzszünet, ha sikerül megkötni a békemegállapodást, máskülönben Ukrajna csak felkészülne a háború folytatására.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnöki hivatal szóvivője
Fotó: Anton Vaganov/AFP

Együtt, de Magyarország nélkül kérnek több pénzt az Oroszország elleni védelemre az EU keleti határán fekvő országok: esélyes, hogy a nyolc ország politikai súlyát is be fogja vetni Brüsszelben azért, hogy a következő hétéves költségvetés egy részét kifejezetten nekik különítsék el.

  • Már több mint 600 milliárd dollárja van a világ leggazdagabb emberének.
  • Annyira megverték az iráni Nobel-békedíjast a letartóztatásakor, hogy kórházba kellett vinni.
  • Az EU visszatáncol a belső égésű motorok teljes betiltásából.
  • Ezrek tüntettek Pozsonyban a magyarellenes törvényeket is tartalmazó salátatörvény miatt.

EGYÉB

2022-ben még az NB II.-ből is volt játékos az Afrika-kupán, most senki: hová tűntek azok a jó kis afrikaiak az NB I.-ből?

Fotó: DANIEL BELOUMOU OLOMO/AFP

A javában zajló PDC darts-vb toronymagas esélyese a címvédő-világelső Luke Littler, de kihívóból így is akad elég, izgalmasabb és szórakoztatóbb lehet a torna, mint bármikor.

Féléves unokája lesz a Fővárosi Állatkert népszerű pusztai macskájának új párja, ami nem gyakori, de nem is példátlan dolog a manulok és az állatkertek világában.

  • Argentin futballista kapta a Puskás-díjat, mexikói játékos a díj női megfelelőjét.

HIRDETÉS

Több száz új állás a kecskeméti Mercedes-Benz Gyárban. Kattints a nyitott pozíciókért!

Forrás
reggel 4 napindító reggeli hírlevél hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

444 kalendárium #16: Kincstárépületen, műemléki ingatlanon és Kósa Lajoson keresztül kutattunk az MNB-s milliárdok után

Hosszú évek óta foglalkoztunk azzal, hogy a Matolcsy-féle MNB körül egészen sötét dolgok történtek. 2025-ben szintet lépett az ügy, és hivatalosan is ez lett az elmúlt évek egyik legsúlyosabb politikai- és bűnügye, aminek számos elképesztő száláról írtunk ebben az évben is.

444.hu
444

Magyar Péter szerint annyian írnak neki, hogy a Tisza hotline-t indít bántalmazott gyerekeknek

A Tisza egy gyermekotthonnál átadta az ajándékokat, amelyet a hétvégi tüntetés résztvevői dobtak össze.

Urfi Péter
POLITIKA

Megjelent az adatvédelmi hatóság a Tisza Párt irodájában

„Minek ez az egész színház, ha már megvan az ítélet, Virág elvtárs?”

Urfi Péter
POLITIKA

A Szőlő utcában az igazgató osztotta a büntetést és a csokit is

A javítóintézet elvileg máig érvényes házirendjéből kiderül, hogy az igazgató mekkora hatalommal rendelkezett a növendékek felett.

Urfi Péter
POLITIKA

Orbán szerint Putyin elárulta neki, megjegyzik, hogy ki hogyan szavaz majd az EU-csúcson a befagyasztott orosz vagyonról

A magyar kormányfő nyugodtan alhat, aki viszont nem az oroszoknak kedvezően szavaz, erőteljes válaszlépés elé néz.

Inkei Bence
külföld

Bayer Zsolt szerint a mihaszna Z-generáció a TikTokon törli el a múltat – miközben a Fidesz épp tiktokozásra képzi a jelöltjeit

Bayer Zsolt nyilvánvalóan nem követi a fiatalok megértésére felszólító Orbán Viktor és a tiktokozni képtelen jelöltjeit lecserélő Fidesz munkásságát.

Bódog Bálint
POLITIKA

Jön a Lázárinfó Digitális Polgári Kör

A DPK „azoknak szól, akik értékelik az őszinte beszédet, a vitát, a közösségi gondolkodást”.

Benics Márk
POLITIKA

Maruzsa Zoltán nem tudta, milyen zenét használnak a TikTok-videóhoz, de szerencsétlen választásnak tartja

Az államtitkár azt írta, a videót „a diákok maguk készítették, a saját telefonjukon, közpénz bármiféle felhasználása nélkül”.

Benics Márk
belföld

Mégsem nyitják meg az M30-ast, Lázár János minisztériuma szerint a Strabag nem hajlandó garanciát vállalni a munkájáért

Pedig délután még úgy volt, hogy másnap megnyitják a szakaszt, ahol Lázár János szerint átbaszta a minisztériumot a Strabag.

Bódog Bálint
POLITIKA

Az év végén 400 milliárd forintnyi uniós támogatást bukik el Magyarország

A fejlesztési pénzek egy részét ugyanis csak bizonyos határidőig lehetett volna lehívni, de a jogállamisági aggályok miatt ezt Magyarország nem tudja megtenni.

Benics Márk
gazdaság

„Mások pénzének kezelése rendkívül megterhelő lelkileg” – Zsiday Viktor befejezi portfóliókezelői pályafutását

120 milliárdos befektetési alapja beolvad a Hold portfóliójába.

Urfi Péter
gazdaság

A DPD sajnálja, hogy a karácsonyi időszakban minden tizedik csomag késni fog

Leginkább Budapest és környéke érintett a káoszban, a cég azt állítja, rajta vannak az ügyön.

Bódog Bálint
belföld

Tordai Bence szerint nem bontják el a házát, Sára Botond szerint dehogynem

Született egy Tordainak kedvező ítélet, de ez a kormányhivatal vezetőjét nem érdekli.

Urfi Péter
POLITIKA

Trump kabinetfőnöke szerint az elnök egy alkoholista személyiségjegyeit mutatja, Vance pedig az összeesküvés-elméletek híve

Susie Wiles a Vanity Fairben megjelent interjúsorozatban nem túl kedvező képet fest főnökéről, aki személyes bosszúvágyból kezdeményez büntetőeljárásokat politikai ellenfeleivel szemben, és hazudott, amikor azt mondta, Bill Clinton is járt Epstein szigetén.

Inkei Bence
külföld

Donald Trump 10 milliárd dolláros kártérítési pert indított a BBC ellen

Az elnök egy korábbi beszédének megszerkesztése miatt rágalmazással, valamint egy kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó jogszabály megsértésével vádolja a brit csatornát, mindkét pontban 5–5 milliárd dollárt követel.

Benics Márk
külföld

Trump arra kérte a kínai elnököt, hogy engedje szabadon az elítélt hongkongi demokráciapárti médiamágnást, Jimmy Lait

Lai várhatóan életfogytiglani börtönbüntetést kap majd a nemzetbiztonsági törvény megsértése miatt.

Benics Márk
külföld

Trump veje visszalépett, nem építenek hotelt Belgrádban a jugoszláv hadsereg lebombázott központjának helyére

„Az értelmes projekteknek össze kellene kötniük az embereket, nem megosztaniuk” – írta Jared Kushner befektetési cége a megosztó projektről.

Benics Márk
külföld

A Kreml szerint kizárólag akkor lesz karácsonyi tűzszünet, ha sikerül megkötni a békemegállapodást, máskülönben Ukrajna csak felkészülne a háború folytatására

Zelenszkij azt javasolta, karácsonyra szüneteltessék a harcokat, de az oroszok nem rajonganak az ötletért, arra hivatkozva, hogy ők „békét akarnak”.

Inkei Bence
külföld

Együtt, de Magyarország nélkül kérnek több pénzt az Oroszország elleni védelemre az EU keleti határán fekvő országok

Esélyes, hogy a nyolc ország politikai súlyát is be fogja vetni Brüsszelben azért, hogy a következő hétéves költségvetés egy részét kifejezetten nekik különítsék el.

Takács Lili
külföld

A világ második leggazdagabb embere csóró balek Elon Muskhoz képest

Már több mint 600 milliárd dollárja van az X-es csávónak, de miért ne lenne 1 billiója?

Urfi Péter
agybaj

Annyira megverték az iráni Nobel-békedíjast a letartóztatásakor, hogy kórházba kellett szállítani

Az alapítványa szerint Narges Mohammadit kétszer is sürgősségire kellett szállítani, miután civil ruhás ügynökök gumibottal támadtak a fejére és a nyakára.

Benics Márk
külföld

Az EU visszatáncol a belső égésű motorok teljes betiltásából

Egy új javaslat szerint mégsem kéne teljesen leállni 2035-re a benzinről és a dízelről, maradhat valamennyi hibrid is a gyártósorokon.

Bódog Bálint
gazdaság

Ezrek tüntettek Pozsonyban a magyarellenes törvényeket is tartalmazó salátatörvény miatt

A keddi pozsonyi tüntetést a Progresszív Szlovákia szervezte, de felszólalt Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke is.

Bódog Bálint
külföld

Hová tűntek azok a jó kis afrikaiak az NB I.-ből?

2022-ben még az NB II.-ből is volt játékos az Afrika-kupán, most senki.

Tóth-Szenesi Attila
sport

A lány, aki akár Luke Littlert is képes kilőni – javában tart 2026 első vb-je, de csak ezután jön a java

A javában zajló PDC darts-vb toronymagas esélyese a címvédő-világelső Luke Littler, kihívóból azonban így is akad elég, izgalmasabb és szórakoztatóbb lehet a torna, mint bármikor. Ráadásul magyar játékosnak is szurkolhatunk.

Gazda Albert
sport

Nem akárkivel csajozott be Bohus: a saját unokájával

Féléves unokája lesz a Fővárosi Állatkert népszerű pusztai macskájának új párja - tudta meg a 444. Ez nem gyakori, de nem is példátlan dolog a manulok és az állatkertek világában. Szegény öreg Bohustól még egy almot várnak.

Szily László
ÁLLAT

Argentin futballista kapta a Puskás-díjat, mexikói játékos a díj női megfelelőjét

Ollózást és skorpiórúgást díjazott a FIFA.

Inkei Bence
futball