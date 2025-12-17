Te gátlástalan senkiházi, takarodj ki a kórházból – most Magyar Péteren borult ki az egészségügyi államtitkár

Az egykor oly népszerű Mucsi Zoltán kiborul videósorozat emléke derengett fel bennem szerdán este, amikor Takács Péter reakcióvideója elém került (kösz, Telex!). A bazmegolásra és a beszélt nyelv erős kifejezéseire oly nyitott államtitkárból, aki korábban nem félt odabazmegolni egy beteg gyerek apjának Messengeren – bár utána elnézést kért a stílusért –, most Magyar Péter hozta ki a sarki kocsmák népszerű kliséjét, az indulatkezelési problémás házmestert.

Gátlástalan senkiházi, politikai szerencselovag – sorolta a jelzőket Magyarról videójában az államtitkár. Az ellenzéki politikus Takács állítása szerint „betört” egy kórház telephelyére, illetve félrelökte a biztonsági őrt – igen, az a Magyar, akit korábban azzal hecceltek, hogy karcsúsított slim fit fickó –, és „dühtől eltorzult arccal kamerázott”. Magyar Péter egyébként valóban készített videót a kórházban, abban arról számolt be, hogy a kórházban továbbra sincs szappan, vécépapír és fertőtlenítőszer, a lift összevissza jár, de a főbejáratot már nem kell lelakatolni.

Takácsnak nemcsak a stílusa, hanem a valósághoz való viszonya is megcsúszott ebben a videóban: a Magyar-féle szombati gyermekvédelmi demonstrációt kudarcnak, egy-kétezer fősnek, „minden idők legalacsonyabb résztvevőszámmal futó” tüntetésének nevezte. Íme az úgymond egy-kétezer fő:

Fotó: Tisza Párt Youtube



