Teljes olajblokád Venezuela ellen, Trump külföldi terrorszervezetnek minősítette az egész Maduro-kormányt

Donald Trump kedden külföldi terrorszervezetté nyilvánította a venezuelai kormányt, és elrendelte minden Venezuelába érkező vagy onnan induló olajszállító tanker „teljes és totális blokádját”. A döntés újabb eszkaláció a Trump-adminisztráció hónapok óta tartó nyomásgyakorlásában Nicolás Maduro rendszere ellen, és súlyos gazdasági következményekkel fenyegeti a dél-amerikai országot.
„Venezuela teljesen körbe van véve Dél-Amerika történetének legnagyobb armadájával. Ez csak nagyobb lesz, a sokk pedig akkora, amilyet még nem láttak sohasam”
- posztolta a döntésről Trump a Truth Socialön.
Az intézkedés deklarált célja, hogy a Venezuelát irányító Maduro-rendszert megfossza az olajbevételektől. Az Egyesült Államok jelenleg 18, amerikai szankciók alatt álló, megrakott olajszállító tankert figyel a venezuelai vizeken - írja az Axios. Amint ezek a hajók nemzetközi vizekre lépnek, az USA le akarja foglalni őket a lap szerint.
A venezuelai kormány terrorszervezetté minősítése a hajók megállítása és lefoglalása mellett elvileg jogi alapot teremthet akár a közvetlen amerikai katonai fellépésre is Venezuelában, amiről idáig Trump nem akarta elárulni, hogy szintén benne van-e a pakliban.
Venezuela lenne az első ország a világon, amelynek a teljes kormányát külföldi terrorszervezetté nyilvánítja az Egyesült Államok - még Irán vagy Észak-Korea sem szerepelnek a terrorszervezetek listáján.
A venezuelai kormány háborús uszításnak, állami kalózkodásnak és a nemzetközi jog megsértésének minősítette reakciójában Trump bejelentését, és közölte, hogy az ENSZ-ben fog fellépni az intézkedések ellen.
