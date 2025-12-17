Trump további országokra terjeszti ki a beutazási korlátozásokat

Donald Trump amerikai elnök kiterjesztette a beutazási tilalmat további öt országra, így január elsejétől

Burkina Faso,

Mali,

Niger,

Dél-Szudán

és Szíria állampolgárai,

valamint a Palesztin Hatóság útlevelével rendelkező személyek nem utazhatnak az Egyesült Államokba.

A BBC azt írja, emellett teljes tilalom érinti Laoszt és Sierra Leonét – ezekre az országokra korábban csak részleges korlátozások vonatkoztak. Ezeken felül további részleges korlátozásokat vezetett be 15 másik országra, köztük Nigériára, Tanzániára és Zimbabwéra.

A nyáron tizenkét ország állampolgárainak tiltotta meg az amerikai kormány a beutazást, hét másik ország lakosainak pedig nehezítette ezt. Miután azonban egy afgán férfit vádoltak meg a Nemzeti Gárda washingtoni tagjai elleni lövöldözéssel, újabb országokkal bővült a tiltólista – többek között Afganisztán, Szomália, Irán és Haiti is felkerült rá.

Teljes beutazási tilalommal érintett országok: Afganisztán, Burkina Faso, Burma, Csád, Egyenlítői-Guinea, Eritrea, Haiti, Irán, Laosz, Líbia, Mali, Niger, Kongói Köztársaság, Sierra Leone, Szomália, Dél-Szudán, Szudán, Szíria, Jemen, illetve a Palesztin Hatóság útlevelével rendelkező személyek.

Részleges korlátozásokkal érintett országok: Angola, Antigua és Barbuda, Benin, Burundi, Elefántcsontpart, Kuba, Dominika, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritánia, Nigéria, Szenegál, Tanzánia, Togo, Tonga, Venezuela, Zambia és Zimbabwe.