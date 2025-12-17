Vádat emeltek Nick Reiner ellen szülei meggyilkolása miatt

Rob Reiner színész-rendező és felesége, Michelle Singer meggyilkolása miatt vádat emeltek fiuk, Nick Reiner ellen. A férfit nem sokkal azután vették őrizetbe, hogy vasárnap holtan találták Los Angeles-i otthonukban Rob Reinert és feleségét.

Michelle Singer. Rob Reiner és Nick Reiner 2013-ban Fotó: MICHAEL BUCKNER/Getty Images via AFP

Nick Reinert két rendbeli elsőfokú gyilkossággal vádolják. Ha bűnösnek találják, életfogytiglani börtönbüntetésre vagy halálbüntetésre ítélhetik – írja a BBC.

A rendezőt és feleségét vasárnap több szúrt sebbel, holtan találták otthonukban. A vádirat szerint a gyilkossságokhoz kést használtak, de további információkat nem osztottak meg a történtekről és a körülményekről, így a lehetséges indítékokról sem.

A házaspár Los Angeles-i otthona Fotó: MARIO TAMA/Getty Images via AFP

Nathan Hochman kerületi ügyész egy keddi sajtótájékoztatón azt mondta, még nem döntöttek arról, hogy az ügyészek halálbüntetést kérnek-e.

Nick Reiner tinédzserkorában többször megfordult rehabilitációs intézményekben, és időszakosan hajléktalan is volt, küzdelmeiről interjúkban számolt be. 2015-re sikerült tisztává válnia, ekkor dolgozott együtt apjával a Hey Charlie című, félig önéletrajzi filmen, ami a függőségről és a felépülésről szól. A filmet Rob Reiner rendezte, Nick pedig társszerzője volt. A történet egy sikeres, politikai ambíciókkal rendelkező színészről és drogfüggő fiáról szól.

Fotó: MARIO TAMA/Getty Images via AFP

Rob Reiner az egyik legkevésbé elismert nagy rendezője volt a 80-as és a 90-es évek Hollywoodjának, több ikonikus filmet is rendezett, többek között az Állj mellém!, a Harry és Sally, valamint az Oscar-díjra jelölt Egy becsületbeli ügy című filmet is. Újabb filmjei közül 2007-es A bakancslista az ismertebb. 1989-ben vette feleségül Michele Reinert, aki színésznőként és fotográfusként is dolgozott. Három gyerekük született: Jake, Nick és Romy.