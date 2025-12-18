180 ezer ember maradt áram nélkül Ukrajnában egy éjszakai orosz támadást követően

Csütörtökön mintegy 180 ezer fogyasztó maradt áramellátás nélkül Ukrajna öt régiójában egy éjszakai orosz támadást követően, közölte Artem Nekraszov, Ukrajna megbízott energiaügyi minisztere.

Nekraszov a Telegram üzenetküldő alkalmazáson azt írta, hogy az éjszaka folyamán támadás érte a déli Mikolajiv és Zaporizzsja régiókat, a közép-ukrajnai Cserkaszi és Dnyipropetrovszk régiókat, valamint az északkeleti Szumi térséget.

Fotó: NINA LIASHONOK/NurPhoto via AFP

Öt nappal ezelőtt több mint egymillió háztartás maradt áram nélkül Ukrajnában, miután orosz légicsapások érték az energetikai és ipari infrastruktúrát. (Reuters)