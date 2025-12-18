2171 milliárdot osztogat el a kormány a választás előtt, ebből 1300 milliárdot fognak elkölteni az emberek az MNB szerint

Az elmúlt időszakban bejelentett jövedelemnövelő kormányzati intézkedések két év alatt GDP-arányosan 2,2 százalékos bruttó, statikus költségvetési hatással járnak jövőre, melyből a háztartásokhoz a GDP 1,9 százalékának hatása juthat el, olvasható a Magyar Nemzeti Bank Inflációs jelentésében.

Fotó: Varga Jozsef Zoltan/Varga_photography - stock.adobe.com

A hvg.hu a jegybank GDP-prognózisát segítségül hívva, kiszámolta, mit is jelent forintosítva ez az összeg, hiszen az sokkal beszédesebb adat a GDP-arányos hatásnál. A lap számítása szerint két év alatt a kormány 2171 milliárd forintot osztogat el a 2026-os választási kampányban. A legjelentősebb intézkedések

a családi adókedvezmény bővítése,

az édesanyák több lépésben bevezetendő szja-mentessége,

az otthonteremtési és -felújítási támogatások,

a rendvédelmi dolgozók részére kifizetésre kerülő fegyverpénz,

a közszolgálati dolgozók otthontámogatása,

az Otthon Start Program,

a kulturális és szociális dolgozók béremelése,

illetve a 14. havi nyugdíj.

A jegybank szerint ennek mintegy 60 százalékát fordíthatják majd fogyasztásra a háztartások, vagyis 1300 milliárd forintot, mintegy harmada a pénznek pedig a megtakarításokat gyarapíthatja.

Ilyet a legutóbbi kampányban már láttunk, akkor is körülbelül kétezer milliárd forint osztogatással intézte el a kormány az újabb kétharmados győzelmet, a pénz jelentős része pár hónap alatt elment fogyasztásra, az infláció pedig ennek is betudhatóan nem sokkal később 25 százalék fölé ugrott, emlékeztet a hvg.hu.