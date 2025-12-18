A volt szövetségi kapitány, Dárdai Pál lesz az Újpest sportigazgatója

A korábbi szövetségi kapitány, Dárdai Pál lesz az Újpest sportigazgatója – jelentett be a klub. A Telex azt írja, méhány éve már felmerült a Berlinben élő edző szerepvállalása a klubnál, de akkor nem tudtak megállapodni. Most igen, de a 48 éves szakember nem költözik haza, az ő feladata lesz viszont, hogy hosszú távra is edzőt találjon a csapatnak.

Az Újpest tulajdonosa jelenleg a Mol, tavaly márciusban vették meg a csapatot 6,2 milliárd forintért. 17 forduló után 19 ponttal a kilencedik helyen állnak a magyar bajnokságban.

Dárdai Pál Fotó: SOEREN STACHE/dpa Picture-Alliance via AFP

Dárdai Pál 2014 szeptemberében lett a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Pintér Attilát váltotta. 2015. februárban a Bundesligában kieső helyen álló Hertha edzője lett, a csapat benntartotta az élvonalban, a válogatottat ekkor adta le.

Dárdaival a a Hertha kétszer is eljutott az Európa Ligába. 172 mérkőzés után 2019-ben váltották le, 2021-ben azonban vissza kellett hívni, hogy megállítsa a klub kiesését. Ez sikerült is, év végén pedig otthagyta a csapatot, újra. 2023 áprilisában vállalta el harmadszor a Hertha vezetését, akkor nem sikerült a megkapaszkodás, a másodosztályban egy teljes szezon után megköszönték a munkáját. A Telex azt írja, 2024 nyarától mostanáig nem vállalt munkát.